Programa completo Mañanas BLU 10 de julio de 2015

Legalizan capturas de los 13 detenidos por atentados en Bogotá: La jueza 72 de garantías de Bogotá legalizó la captura de los 13 detenidos, señalados por las autoridades de participar presuntamente en la planeación y ejecución de las explosiones en la capital del país la semana pasada (Lea también: Estudiantes detenidos no estaban en Bogotá el día de atentados: U. Pedagógica ).

Publicidad

El programa que presentan es serio y creíble: Hollande sobre Grecia: El presidente de Francia, François Hollande, se mostró hoy optimista de cara a que el Eurogrupo llegue a un acuerdo con Grecia porque el programa que presentó anoche Atenas "es serio y creíble".

Papa Francisco concluirá su último día en Bolivia con visita a peligrosa cárcel: El papa Francisco concluye este viernes una misión pastoral de tres días a Bolivia, impregnada de fuerte contenido social, con una visita a la cárcel más peligrosa del país, antes de viajar a Paraguay, última escala de su periplo suramericano, que incluyó también a Ecuador.

Publicidad

Detienen al presunto autor de tiroteo que dejó dos muertos en Alemania: El presunto autor de un tiroteo en el que murieron al menos dos personas en el estado de Baviera (sur de Alemania), este viernes, fue detenido, según la policía del país.

Publicidad

Hallan muerto a geólogo que había desaparecido en Salgar, Antioquia: Tras ocho días de búsqueda del geólogo Juan Rafael Múnera, de 49 años de edad, en la zona del suroeste antioqueño, fue encontrado sin vida cerca de una quebrada del Cerro Plateado.

Juez revocó libertad para alias ‘Picante’ y 22 integrantes de Los Rastrojos: El juez 25 de control de garantías revocó la libertad para Nelson Taborda, alias 'Picante', miembro de ‘Los Rastrojos’ en Valle del Cauca y a otros 22 integrantes de la organización criminal.

Publicidad

Retiran la controvertida bandera confederada en Carolina del Sur tras masacre: La controvertida bandera confederada quedó este viernes fuera de uso en el estado de Carolina del Sur, luego que la Cámara de Representantes aprobara el jueves por amplia mayoría su retiro por considerarla un símbolo de racismo.

Publicidad

Joven modelo, implicada en muerte de mujer durante cirugía en vivienda de Bogotá: Una joven modelo, su novio y una enfermera son los primeros implicados en la muerte de una mujer identificada como María Alejandra Sánchez Puentes de 25 años de edad durante una cirugía estética que se le practicó en un apartamento en el barrio Mirandela, Suba.

Decreto que reglamenta cambio de sexo no es matrimonio homosexual: MinJusticia: El ministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó en Mañanas BLU el decreto que reglamenta el trámite para cambiar en el Registro del Estado Civil el sexo con el que queda inscrita una persona y especificó que eso no significa lalegalización del matrimonio homosexual.

Publicidad

Es irrespetuosa la acusación del procurador de acuerdo para sacarlo: MinJusticia: El ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que la denuncia del procurador general Alejandro Ordóñez de puestamente un acuerdo no escrito entre elGobierno y las Farc para sacarlo del Ministerio Público, es “irrespetuosa” con las instituciones judiciales colombianas (Lea también: Es un despropósito supuesto acuerdo con Farc para sacar a procurador:MinInterior ).

Publicidad

‘Bacano’, ‘guayabo’, ‘entucar’: colombianismos que impresionaron a extranjero: El corresponsal de BBC Mundo en Bogotá Natalio Cosoy, quien llegó hace cerca de cuatro meses a Colombia desde Londres, escribió una columna acerca de los ‘colombianismos’ que lo han cautivado, los cuales ya adoptó a su vocabulario.

Lanzan artefacto explosivo contra la Casa de Justicia en Anorí, Antioquia: Desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra la casa de Justicia del municipio de Anorí, Antioquia.

Publicidad

La séptima etapa del Tour de Francia comenzó sin maillot amarillo: Ningún corredor llevó este viernes el maillot amarillo de líder de la general en la salida de la séptima etapa del Tour de Francia, entre Livarot y Fougères, después del abandono del hombre que disfrutaba de ese honor, el alemán Tony Martin, que se fracturó una clavícula el jueves en una caída (Lea también: Fue un golpe superficial: Quintana envió mensaje de tranquilidad tras caída ).

Publicidad

Quedan en libertad capturados por muerte de joven en cirugía estética en Bogotá: Para el juez de control de garantías, la Fiscalía no sustentó que Aura María Tobón, Geraldine Mahecha y Jhon Alexander Clavijo presuntamente desarrollaran una actividad criminal y que no hay continuación de la actividad delictiva, al haberle practicado una liposucción a María Alejandra Sánchez Puentes, quien falleció en el procedimiento. (Lea también: Joven modelo, implicada en muerte de mujer durante cirugía en vivienda de Bogotá )

La detención me cayó como un baldado de agua fría: prima de Paola Salgado: Paola Carvajal, una de las personas que se manifestó este jueves ante los juzgados de Paloquemao en Bogotá, reiteró en Mañanas BLU que la captura de Paola Salgado, la abogada contratista de la Secretaría de Salud, que ella es inocente.

Publicidad

Bella y famosa, ella sería la novia transgénero de Caitlyn Jenner: Luego de que Bruce Jenner, padrastro de las hermanas Kardashian y reconocido exatleta, se presentara públicamente como Caitlyn Jenner tras su transformación transgenerista, se comenzó a rumorar que estaría saliendo conCandis Cayne, una actriz también transgénero. (Lea también: “Llámenme Caitlyn”: esta es la primera fotografía de Bruce Jenner como mujer )

Publicidad

No pueden condenarlos sin vencerlos en juicio: U Pedagógica defiende estudiantes: El rector de la Universidad Pedagógica Adolfo León Atehortúa se pronunció sobre el caso de varios estudiantes de ese centro académico, sindicados de tener presuntos vínculos con los atentados terroristas en Bogotá (Lea también: No hay ningún profesor vinculado a ELN: rector pide no estigmatizar U. Nacional ).

Paola Salgado sería incapaz de atentar contra la vida de los demás: esposo: Mauricio Martínez, esposo de Paola Salgado, la abogada detenida por losatentados en Bogotá, dijo que ella no tiene nada que ver con el ELN y que es completamente inocente pues sería incapaz de atentar contra la vida de alguien.

Publicidad

Oleada terrorista en cinco departamentos: dos soldados muertos y varios heridos: En una nueva oleada terrorista de la guerrilla, al menos cinco departamentosfueron blanco de atentados (Lea también: Registran atentado contra infraestructura petrolera en Tibú, Norte de Santander ).

Publicidad

Falleció Omar Sharif, una gloria del cine internacional: El actor egipcio Omar Sharif, recordado por sus interpretaciones en "Lawrence de Arabia" y "El doctor Zhivago" murió este viernes en El Cairo por un ataque cardíaco a la edad de 83 años, informó su agente a la AFP (Lea también: Fallece Dean Potter, leyenda de deportes extremos, al lanzarse por un precipicio ).

Restablecimos agua en Tumaco, pero parte ambiental es irreparable: MinVivienda: El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, destacó la labor conjunta de todas las autoridades para lograr reestablecer el acueducto en Tumaco, Nariño, luego del derrame de crudo provocado por la guerrilla de las Farc.

Publicidad

Unión Europea extiende suspensión de sanciones contra Irán sobre desarme nuclear: La Unión Europea volvió a extender este viernes, por segunda vez este mes, lasuspensión de las sanciones contra Irán hasta el próximo lunes para dar más tiempo a las negociaciones de Viena a un acuerdo sobre el programa nucleariraní, indica un comunicado.

Publicidad

¿Le quieren ‘hacer conejo’ a Carlos Vicente de Roux en la Alianza Verde?: Carlos Vicente de Roux, precandidato a la Alcaldía de Bogotá se refirió a la posibilidad de que su partido, La Alianza Verde, haga una coalición con el Polo Democrático de cara a las elecciones de octubre.

Djokovic venció a Gasquet y avanzó a la final de Wimbledon: El serbio Novak Djokovic, vigente campeón de Wimbledon, superó en semifinales al francés Richard Gasquet (7-6(2), 6-4 y 6-4, en dos horas y 20 minutos) y luchará el domingo por revalidar el título en el "major" británico (Lea también: Federer avanza a semifinales en Wimbledon al derrotar al francés Gilles Simon ).

Publicidad

Hago responsable a Farc por vida de subteniente Moscoso: comandante del Ejército: El comandante del Ejército Nacional, general Alberto Mejía, responsabilizó directamente a la guerrilla de las Farc de la seguridad del subteniente Cristian Moscoso Rivera, quien fue secuestrado luego de un ataque el pasado 7 de julio (Lea también: Farc pide activar protocolos para liberar al subteniente Cristian Moscoso ).

Publicidad

¡Sorpréndase! Top 10 de las noticias de sexo más insólitas en Agenda En Tacones: En Agenda En Tacones siempre hay espacio para las curiosidades en torno a la sexualidad en el mundo. Noticias sobre fantasías, objetos sexuales hasta fobias o invenciones extrañas, integran este top 10 en el que recordamos los audios más escuchados en los últimos meses por los oyentes de Blu Radio.

No tengo ningún papel que cumplir en Comisión de Paz: Marta Lucía Ramírez: En entrevista con Blu Radio, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, explicó las razones por las que decidió renunciar a la Comisión Asesora de Pazcreada por el presidente Juan Manuel Santos (Lea también: Marta Lucía Ramírez renunció a la Comisión Asesora de Paz creada por Santos ).

Publicidad

Niño boliviano escribió conmovedora carta al papa sobre su padre preso: Milan es un niño boliviano de siete años que le escribió una carta al papa Francisco en la que le pide por su padre, preso en Palmasola, la cárcel que visita este viernes el sumo pontífice (Lea también: “Es una emoción increíble”: asistente a misa del papa Francisco en Bolivia ).

Publicidad

Axon Partners invertirá en proyectos de emprendimiento tecnológico en Colombia: El fondo de capital de riesgo Axon Partners, que pertenece a cinco socios varios de ellos españoles, cuenta con capital para invertir en proyectos tecnológicos en el país. Su última operación está siendo cerrada con la compañía de publicidad Enmedio, que opera con pantallas digitales en el país.