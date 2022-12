Programa completo Mañanas BLU 19 de mayo de 2015

Invitado perdió la dentadura en pleno programa de televisión: Muchas son las anécdotas que pueden ocurrir durante un programa de televisión en directo.

Denuncian nuevo atraco masivo a bordo de bus SITP: En la noche de este lunes se presentó un nuevo atraco a bordo de un bus SITP, esta vez en la localidad de Puente Aranda, donde 10 personas fueron víctimas de un asalto perpetrado por 2 sujetos.

Emergencia en Salgar deja 62 muertos, 333 damnificados y 150 desaparecidos: Una de las peores tragedias naturales de los últimos años en Colombia se cobró hoy la vida de al menos 62 personas y dejó un número no precisado de desaparecidos en la localidad de Salgar (noroeste), donde una avalancha arrasó de madrugada un caserío cuando sus habitantes dormían (Lea también: Preparan sepelio colectivo para al menos 48 muertos en avalancha de Salgar ).

A las 6:00 a.m. se reanudan las labores de rescate en Salgar, Antioquia: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció que fueron suspendidas las labores de rescate en el municipio de Salgar, Antioquia, debido a que comenzó a llover y también porque la oscuridad no permite efectividad en la operación. Esta labor se retomará este martes a las 6:00 a.m.

Tren que descariló en EE.UU no fue impactado por bala: El tren que descarriló el martes en Filadelfia (este de Estados Unidos) al doble de la velocidad permitida, causando la muerte de ocho personas, no fue alcanzado por una bala, informaron los investigadores el lunes.

Farc entrenaría nuevos carteles mexicanos, según prensa mexicana: El cártel Los Cuinis y la organización criminal Jalisco Nueva Generación, que recientemente acaparó la atención en México tras aparatosos ataques contra las fuerzas federales, reciben adiestramiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), asegura el semanario Proceso en su publicación de este domingo.

Investigan extraña muerte de hombre que se fugó de centro carcelario en Bogotá: Tres delincuentes se escaparon de la estación de Policía de Tunjuelito en el sur de Bogotá.

Lluvias dificultan labores de rescate en Salgar, Antioquia: Otra noche llena de pánico pasaron los salgareños, al suroeste de Antioquia, tras la emergencia generada por la creciente de la quebrada Liboriana que a las 2:30 a.m. de este lunes festivo arrasó con la mayoría de viviendas del corregimiento La Margarita.

Obama abre su cuenta en Twitter, seguida por más de un millón en unas horas: "¡Hola, Twitter! Soy Barack ¡En serio! Después de seis años, finalmente me dan mi propia cuenta". Con este tuit, enviado desde un teléfono en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Barack Obama se estrenó el lunes en Twitter, ganando más de un millón de seguidores en pocas horas.

Detienen durante dos noches a periodista británico en Catar: El periodista de la cadena británica BBC Mark Lobel fue detenido durante unas 36 horas en Catar tras ser invitado por las autoridades de ese país a una visita guiada, confirmaron este lunes fuentes oficiales cataríes.

Unión Europea impulsa misión naval contra mafias migratorias en el Mediterráneo: Los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea (UE) autorizaron este lunes la planificación de una misión naval en aguas del Mediterráneo paraluchar contra las redes que trafican con inmigrantes, que han dejado miles de muertos en los últimos meses en su intento de llegar a Europa.

Fotos: la furia de la naturaleza cobra más de 60 víctimas en Salgar, Antioquia: La avalancha que arrasó con gran parte de un caserío en la localidad de Salgar, al nororiente de Antiquia, ha dejado un saldo de más de 60 muertos, 330 damnificados y alrededor de 150 desaparecidos.

Fallece Dean Potter, leyenda de deportes extremos, al lanzarse por un precipicio: El escalador Dean Potter, considerado una leyenda de los deportes extremos, murió este fin de semana junto a otro deportista tras lanzarse por un precipicio en un parque nacional de California (EE.UU.) con un traje especial para poder volar, informaron hoy medios locales.

¿Falcao se despide de Manchester United?: A los rumores que circulan en redes sociales y medios especializados sobre la posible desvinculación del colombiano Falcao García de Manchester United, se añade un mensaje que el propio jugador compartió este lunes en sus redes sociales y que alimenta las especulaciones (Lea también: ¿Futuro andaluz para Falcao García? ).

Fiscalía pedirá este martes cárcel para Luis Alfonso Hoyos: La Fiscalía General de la Nación solicitará este martes ante un juez de control de garantías una orden de captura contra Luis Alfonso Hoyos y que se le cobije con detención preventiva por la investigación que se adelanta en su contra relacionada con el caso del hacker Sepúlveda.

Es muy reducida la posibilidad de una nueva avalancha: gobernador de Antioquia: El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, confirmó en entrevista con Blu Radio que hasta el momento está descartada la posibilidad de una nueva avalancha en Salgar, luego del desbordamiento de la quebrada Liboriana, lo que deja hasta el momento 62 muertos y al menos 150 desaparecidos.

No sabemos exactamente el número de desaparecidos: alcaldesa de Salgar: Olga Eugenia Osorio, alcaldesa de Salgar, Antioquia, dijo en Mañanas BLU que por la condiciones de la avalancha aún no hay cifras exactas de desaparecidos

Pruebas ubican a Diosdado Cabello como jefe de cartel del narcotráfico, dice WSJ: Según una reciente publicación del diario The Wall Street Journal, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el oficialista Diosdado Cabello, sería el jefe de un cartel del narcotráfico de ese país.

¿Se podía evitar la tragedia en Salgar, Antioquia?: El exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez compartió en su cuenta de Twitter un artículo de meses atrás que reproduce el plan de desarrollo del municipio de Salgar, Antioquia, y que indica que “de acuerdo con las estimaciones del estudio hidrológico, una lluvia fuerte que se produzca en la parte alta de la cuenca podrá generar una creciente que estaría afectando al área urbana con su máxima intensidad antes de 1 hora y 45 minutos”, tal y como sucedió en la madrugada del pasado lunes en el corregimiento La Margarita.

El mundo se conmueve por tragedia en Salgar, Antioquia: El Gobierno de España, a través de un comunicado, lamentó la tragedia de Salgar, en el departamento de Antioquia, que deja hasta el momento 62 muertos.

En máximo 10 días esperamos tener arreglado el acueducto en Salgar: MinVivienda: El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, confió en que el desabastecimiento de agua potable en Salgar, Antioquia, tras el desbordamiento de la quebrada Liboriana, esté solucionado para la próxima semana.

Perdí a 4 de mis familiares: sobreviviente a tragedia en Salgar: Martha Isabel Vásquez, sobreviviente a la tragedia de Salgar, Antioquia, donde 62 personas fallecieron y cerca de 155 más están desaparecidas, narró en Blu Radio los momentos de pánico que vivió en la madrugada del pasado lunescuando perdió a cuatro de sus familiares y el modo como salvó su propia vida. (Lea también: ¿Se podía evitar la tragedia en Salgar, Antioquia? )

Unas 15 viviendas resultaron afectadas por fuerte aguacero en Yumbo, Valle: Dos viviendas colapsaron y 13 más quedaron destechadas tras un fuerte aguacero que sacudió al municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca.

Cambio Radical da aval a heredera política de ‘Kiko’ Gómez en La Guajira: El partido Cambio Radical dio aval a Oneida Pinto, conocida como la 'Princesa Negra', alguien señalada de ser heredera de 'Kiko' Gómez en La Guajira, con miras a las elecciones regionales de 2015 (Lea también: Condenan a juez que dejó en libertad a Kiko Gomez ).

El Panadero, el hombre que estaría detrás de agresión a jugadores del River: Los análisis toxicológicos revelaron que la sustancia irritante con la que los jugadores de River Plate fueron atacados en el partido de la Copa Libertadores contra Boca Juniors es un compuesto casero a partir de ají picante, pimienta cayena y un ácido para que fermente, informaron hoy medios locales.

Conmebol niega vinculación de quinta plaza para Sudamérica con sanción a Boca: La Conmebol negó este lunes que una eventual discusión por la quinta plaza para Sudamérica en el Mundial de Rusia-2018 esté vinculada con la "tibia" sanción a Boca Juniors por los severos incidentes en el superclásico ante River Plate.

Video: Así es la nueva película sobre Steve Jobs: Este fin de semana Universal Studios dio a conocer el primer tráiler oficial de la nueva película sobre la vida de Steve Jobs, el fallecido cofundador de la compañía tecnológica Apple.

No es tema de homofobia: excongresista que demandó investidura de Lozano y López: Angélica Lozano y Claudia López están citadas para este martes a una audiencia de pérdida de investidura que presentó el exparlamentario Víctor Velásquez, por ser pareja.

Audiencia de imputación de cargos contra Luis Alfonso Hoyos será el 11 de junio: Ante el Complejo Judicial de Paloquemao, la Fiscalía General de la Naciónradicó la solicitud de audiencia para imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Luis Alfonso Hoyos, exasesor espiritual de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.

Golpe al Clan Úsuga en Antioquia: autoridades capturan a alias ‘Morroco’: Entre Tarazá y Cáceres, Antioquia, fue capturado Javier Vega Osorio, alias ‘Morroco’, miembro del Clan Úsuga y a quien un fiscal de la Dirección Nacional de Fiscalía contra el Crimen Organizado, señala por cargos de concierto para delinquir, hurto y secuestro.

Foto: cambios que sufre la cara de una persona si duerme 6 en vez de 8 horas: La periodista del diario británico DailyMail, Sarah Chalmers, hizo un experimento con su propio cuerpo.

Pretelt denuncia a magistrado Vargas por “tutelas de contenido económico”: Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue radicada una denuncia contra el magistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas por parte de su colega Jorge Ignacio Pretelt, por presuntas irregularidades en la selección de tutelas. (Lea también: Pretelt denuncia lobby de magistrado Vargas para favorecer a Laura Moreno )

El millonario que muestra a mujeres como mascotas y mesas de comer: Su nombre es Travers Beynon, es un empresario tabacalero considerado como el "Hugh Hefner australiano" y es famoso por publicar en Instagram imágenes en las que muestra a mujeres como mascotas o inclusive como mesas de comer.

Plantillas antiminas ayudarán a lograr la paz en Colombia: Javier Betancur: El ingeniero colombiano Javier Mauricio Betancur recibió el premio alInnovador del Año 2015 en Colombia por la revista MIT Technology Review en español, por diseñar unas plantillas que reducen considerablemente el daño que ocasiona pisar una mina antipersona.

Procuraduría pide negar solicitud de pérdida de investidura de Lozano y López: Durante la intervención de la Procuraduría General de la Nación en el Consejo de Estado, en torno al estudio de la demanda de pérdida de investidura contra las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, el Ministerio Público pidió negar la solicitud.

Identifican a las primeras 20 víctimas de avalancha en Salgar, Antioquia: Ya fueron identificados 20 personas, de las 62 que murieron en la avalanchaque afectó el pasado fin de semana a la población de Salgar, Antioquia.

El 60 % de Antioquia está en riesgo de tragedia similar a la de Salgar: CAR: El director de Corporación Autónoma Regional de Antioquia, Alejandro González, reveló que el 60 % del departamento está en riesgo de que ocurran tragedias como la de Salgar porque según él, la población está ubicada en cercanías a las quebradas y los ríos. (Lea también: Identifican a las primeras 20 víctimas de avalancha en Salgar, Antioquia )

Policía de Bogotá investiga muerte de joven tras ser retenido por uniformados: En horas de la madrugada de este martes cuatro jóvenes delincuentes fueron capturados por las Policía en el sur de Bogotá y conducidos a la estación de Tunjuelito.

Cierran la vía Puerto Gaitán por protestas de habitantes contra petroleras: Se encuentra cerrada la vía Puerto Gaitán hacia Campos Rubiales porprotestas que habitantes del municipio realizan, asegurando que empresas petroleras que han estado en el lugar no han hecho inversiones que beneficien a la comunidad.

No entregué hojas de vida a fiscal, mi asistente dio nombres: senador Velasco: Noticias Uno reveló este lunes que el senador Luis Fernando Velasco, que aspira ser presidente del Congreso de la República, entregó al fiscal general Eduardo Montealegre 40 hojas de vida; sin embargo, el propio senador dijo que ya señaló “categóricamente” que no entregó ni 1, ni 5, ni 40 hojas de vida al fiscal”. (Lea también: Denuncian lobby de Fiscalía para negar inhabilidad de cinco años al fiscal )

En video quedó registrada brutal golpiza a mujer en Soacha: Un hombre de 37 años, identificado como Ernesto Medina, propinó una brutal golpiza a su esposa en la portería de un conjunto residencial ubicado en el municipio de Soacha. Los hechos quedaron registrados en video por cámaras de seguridad del lugar.

El dueño de Avianca le apuesta a comprar el 61% de la aerolínea portuguesa TAP: Germán Efromovich, dueño de Avianca, a través de grupo Synergy está compitiendo para quedarse con la aerolínea portuguesa TAP, que el Gobierno de ese país puso a la venta ofreciendo el 61 por ciento de las acciones.