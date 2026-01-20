En vivo
Blu Radio  / Nación  / Propuesta busca establecer el precio de la gasolina en 12.000 pesos por galón

Propuesta busca establecer el precio de la gasolina en 12.000 pesos por galón

La propuesta de Daniel Quintero busca establecer el precio de la gasolina en 12.000 pesos por galón, como una medida para aliviar los costos del transporte y apoyar a los trabajadores del país.

