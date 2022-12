Propuesta de MinHacienda de gravar con IVA canasta familiar, sin apoyo en Congreso

No cayó bien en el Congreso de la República la propuesta del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, de gravar con IVA toda la canasta familiar, creando un mecanismo de devolución para los ciudadanos menos favorecidos.



Las distintas bancadas cuestionaron la viabilidad de esta opción, sobre todo por la dificultad para hacer efectiva dicha devolución. El senador Alexander López, del Polo Democrático, sugirió que Carrasquilla “se enloqueció” y dijo que es “irresponsable” promover una iniciativa como esta, que golpeará principalmente a la clase media del país.



De hecho, López anticipó que la reforma será rechazada por el Congreso y convocó a los ciudadanos a movilizarse “para evitar que el Gobierno, para bajar impuestos a las grandes empresas, termine condenando a la miseria a la clase media y a los trabajadores”.



No solo los partidos de oposición rechazaron ese planteamiento. Desde el partido Cambio Radical el senador Richard Aguilar, miembro de la Comisión Tercera, dijo que “sería un grave error la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. Eso lesiona enormemente la capacidad económica de los estratos menos favorecidos y, por eso, una propuesta de Cambio Radical es que el IVA en los bienes de capital sea tenido en cuenta como un descuento tributario”.



Efraín Cepeda, del Partido Conservador, colectividad muy cercana al Gobierno Duque, expresó su profundo rechazo a la controvertida propuesta. “De ninguna manera. Este es un golpe demoledor a las clases bajas de la población. No hay manera de devolverle la plata a los estratos bajos que, no necesariamente están bancarizados, viven del día a día. Sin duda, desde el Congreso de la República, vamos a rechazar que se grave a los más necesitados en Colombia”.



Críticas desde el ‘uribismo’



Es tan impopular el tema que, hasta en el Centro Democrático, partido del presidente de la República, Iván Duque, hay voces de rechazo.



“La dificultad de ponerle IVA a productos básicos de la canasta familiar, sin que sea regresivo, radica en cómo devolverlo efectivamente a los más pobres, sin afectar su capacidad de consumo. Los subsidios no están bien focalizados y no siempre llegan al que más los necesita”, dijo el representante Samuel Hoyos.



El Gobierno aún no hace oficial la inclusión de este polémico tema en la Reforma Tributaria que será radicada en las próximas semanas.







