“Proyecto de ley permitirá consolidar los avances”: delegado en mesa de diálogo con Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro anunció que se retomaron los diálogos de paz con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, por fuera del país, con el fin de tener un escenario neutral para poder llegar a acuerdos.

Después de conocerse la reactivación de estos diálogos, son entonces muchas las preguntas que surgen, especialmente por el proyecto de Ley de Sometimiento del ministro de Justicia y cómo estas aplicarían ante unos posibles acuerdos.

Uno de los puntos clave en estas conversaciones es justamente el proyecto de ley del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre la ley de sometimiento. Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno en la mesa con el Clan del Golfo, habló con Blu Radio del marco jurídico y cómo este aplicará sobre los posibles acuerdos con este grupo.

Clan del Golfo. Foto: cortesía El Pilón.

“Todos estos procesos tienen un marco jurídico que es el de la Ley 2272, que es la Ley de Paz Total, que tiene una serie de elementos que nos permiten avanzar en las conversaciones hoy. El desarrollo del nuevo proyecto de ley, permitirá consolidar los avances que se logren con los distintos grupos que estamos conversando en los distintos espacios”, aseguró el delegado del Gobierno.

También resaltó que estos diálogos que lleva el Gobierno desde 2022, con altos y bajos, buscan acabar con la violencia en las regiones. “Es importante resaltar que la ambición de superar las violencias que actualmente afectan a varias comunidades de distintas regiones del país es una aspiración en la que estoy seguro que muchos colombianos quieren que se superen y aspiramos que podamos lograrlo o, mejor dicho, podamos avanzar en ella de manera significativa”, expresó.

El Gobierno ahora le está apostando a una salida negociada, a pesar de la ofensiva que hay en curso en contra de este grupo ilegal, en varias regiones del país.