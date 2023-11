"Puede haber hasta cuatro ganadores en subasta de 5G en Colombia": MinTic

El proceso para habilitar la tecnología 5G en Colombia sigue avanzando. El ministro de las Tic, Mauricio Lizcano anunció que hay cuatro empresas interesadas en la subasta que son: Claro, Movistar y Tigo, en una unión temporal; Wom y un nuevo operador brasileño Telecel. “Puede haber hasta 4 ganadores, no incentiva el monopolio”, dijo.

Lizcano enfatizó en que no se beneficiará a un competidor específico y reconoció que ha habido empresas que quieren ganarse la subasta a punta de lobby.

La tecnología 5G, según el Mintic, va a beneficiar al 56 % de la población en Colombia. El gobierno espera que se recaude por la implementación de esta tecnología entre 1.5 y 2 billones de pesos y las Inversiones que lleguen al país pueden ser de 1billon de pesos.

El ministro Lizcano explicó cuáles son las recomendaciones de la Procuraduría , la Contraloría y la SIC que acogió el Ministerio. “Acogimos una medida simétrica y que la banda, Claro por tener una mayor posición en el mercado no puede escoger la posición en la banda ¿Qué no aceptamos?, Ellos querían que el inicio del 5G fuera un acuerdo entre los operadores, que todos iniciaran al mismo tiempo. Nosotros dijimos no, aquí inicia el 5G el que mayor inversión tenga, el que más rápido arranque el día que se gané la subasta”

Finalmente, el funcionario aseguró que la subasta está diseñada para que todas las empresas quieran competir por el mercado.

“Esto no es una licitación, aquí no se van a entregar sobres, no hay que hacer propuestas. El próximo 20 de diciembre son unas empresas frente a un computador poniendo unas cifras y el que más plata dé y el que más invierta por el espectro se queda con una porción del espectro”

