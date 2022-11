"Punto final": emotiva despedida de la periodista Lucy Nieto de Samper

La periodista Lucy Nieto de Samper escribió este fin de semana, en el periódico El Tiempo, una emotiva columna de despedida titulada "Punto final". En entrevista con Mañanas Blu, la comunicadora nacida en 1923, habló de su travesía en las letras.

"Fue toda una vida y uno tiene que poner punto final. Escribí la columna desde 1963, más o menos. Voy a completar casi 100 años; uno dice, ya no más. Ya no tengo las fuerzas", contó.

La columnista dijo que lo más importante que le dio el periodismo fue la posibilidad de estar en medio de los principales hechos históricos del país y recordó sus inicios.

"Estaba recién casada, con dos hijos chiquitos, cuando me llamó Jaime Restrepo, quien me propuso ir a trabajar a Cromos. Ahí poco a poco me fui metiendo y me interesé. Fui avanzando sin pensarlo. En ese entonces, no tenía ninguna expectativa de quién iba a cuidar mis hijos", agregó Nieto.

Luego de trabajar con la revista Cromos, Nieto de Samper pasó al periódico El Tiempo, entonces bajo la batuta de Enrique Santos Castillo y la dirección de Roberto García-Peña. Posteriormente, haría radio con Gloria Valencia y Beatriz Vieco, entre otras grandes voces, en el espacio Contrapunto femenino.

Lucy Nieto, además, trabajó con las administraciones de Alfonso López Michelsen y Virgilio Barco realizando labores de secretaría de prensa, en Palacio. En mate5ria diplomática, fue cónsul en Milán, Italia, en los mismos gobiernos.

En su columna, "Punto Final", la periodista brindó una emotiva despedida a sus lectores e hizo un breve recuento de su travesía en el periodismo colombiano.

"Orgullosamente digo que no me arrepiento de mi pasado. Y aunque no hice en esta vida todo lo que tal vez hubiera podido hacer, algo hice. Hoy, cuando ya no me queda mucho camino por recorrer, veo que la vida se me está acabando, que ya no es posible pensar en nuevos proyectos. Llegó la hora de dejar este oficio, no sin antes agradecer a todos los que me permitieron ejercerlo, y a quienes fueron mis generosos lectores", escribió.