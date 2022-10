Que caiga todo el peso de la ley sobre responsables: Santos sobre Odebrecht

El presidente Juan Manuel Santos emitió un discurso en el que defendió la gestión de su Gobierno y aseguró que no toman las decisiones pensando en ganar popularidad, por lo que puede que no sea muy querido por algunos.



“Puede que yo no sea monedita de oro para muchos. Buen Gobierno es hacer lo correcto, no lo popular. Posiblemente se han cometido errores, pero este país cambió (…) Colombia es un país maravilloso, que puede y debe salir adelante y está saliendo adelante”, enfatizó.



El mandatario invitó a los colombianos a dejar a un lado el pesimismo y a ver el momento "histórico" por el que atraviesa el país.



Frente a la implementación de los acuerdos con las Farc dio un parte de tranquilidad y explicó que los miembros de las Farc que se acojan a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que vuelvan a cometer delitos, perderán todos los beneficios.



Además, dijo que la entrega de todas las armas de esa organización debe terminar en junio de este año.



Santos hizo referencia a otros temas coyunturales como el escándalo de corrupción de Odebrecht e insistió en que las investigaciones deben ser ágiles para que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de conductas ilegales.



"Que se aclare todo, ¡que no quede ni una sola sombra de duda!", dijo.



Señaló que de la mano de los órganos de control el gobierno seguirá combatiendo a los corruptos "sin tregua ni cuartel".