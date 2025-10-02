¿Qué decisiones tomará Colombia ante tensiones con EE. UU. e Israel? Vicecanciller responde

La tensión diplomática entre Colombia e Israel escaló tras la detención de las activistas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes viajaban en la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria destinada a Gaza. De acuerdo con el vicecanciller Mauricio Jaramillo, las jóvenes fueron interceptadas en aguas internacionales, sin cargos ni acusaciones formales en su contra, lo que, según el Gobierno colombiano, constituye un “secuestro” contrario al derecho internacional.

“No hicieron nada ilegal. Están detenidas en contravía del derecho internacional y de los valores”, afirmó Jaramillo en diálogo con Recap Blu.

El funcionario precisó que, aunque no han podido comunicarse directamente con ellas, el consulado colombiano en Tel Aviv fue informado de que se encuentran en buen estado de salud y que este viernes o el lunes podrían recibir asistencia consular para iniciar los trámites de su repatriación.

Frente a la crisis diplomática, el vicecanciller confirmó que la Cancillería acatará la orden presidencial de expulsar al personal diplomático israelí en Colombia. De igual manera, admitió que, por reciprocidad, podría producirse la salida de los funcionarios colombianos en Israel, aunque aseguró que los connacionales en ese país seguirán siendo atendidos por la embajada de Colombia en Líbano, que asumirá las funciones consulares.



En cuanto al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, Jaramillo señaló que el Gobierno buscará dejarlo sin efecto, argumentando que “ha servido para legalizar ilegítimamente la ocupación y para aceitar la máquina de guerra del genocidio”. Añadió que la decisión deberá pasar por el Congreso y la Corte Constitucional, confiando en que habrá respaldo político para romper el acuerdo.

El vicecanciller también se refirió a las manifestaciones en Colombia contra la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), aclarando que la Cancillería respeta el derecho a la protesta pero rechaza cualquier forma de violencia o estigmatización.

Sobre las relaciones con Estados Unidos, Jaramillo destacó que, pese a las recientes fricciones por la revocatoria de visas a funcionarios del Gobierno Petro y la desertificación en materia antidrogas, Colombia mantiene una relación “histórica y de respeto” con Washington y continuará el diálogo al más alto nivel.

“La diplomacia también implica confrontación y diferencias, pero nuestra intención es mantener los canales abiertos con Estados Unidos”, aseguró.

