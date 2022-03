¿Qué es no binario? Todo lo que debe saber del género que se incluirá en documentos de identidad

Cuando hablamos de ser no binario, nos estamos refiriendo a uno de los muchos términos utilizados para describir a las personas cuya identidad de género no es ni masculina ni femenina.

La mayoría de veces, muchas personas no binarias no usan pronombres él o ella, porque no se sienten totalmente cómodos. Mientras que otras personas pueden usarlo, pero no se sienten internamente identificados.

Publicidad

Además, el ser no binario fomenta la fluidez de género. Esto quiere decir que las personas se pueden sentir más cómodos como un hombre y al día siguiente, más como una mujer, y está bien. Así como el tema del vestuario, por lo que se pueden vestir de forma masculina, femenina o híbrida, según lo prefiera.

De acuerdo con artistas internacionales, Demi Lovato, Ezra Miller y Elliot Page son personas que han comunicado ser de género no binario.

Publicidad

Frente a esto, en las últimas horas la Corte Constitucional ordenó al Gobierno y a la Registraduría Nacional que en un término de seis meses se debe incluir dentro de las cédulas el género ‘no binario’ para los hombres y las mujeres que se identifiquen así.

Publicidad

Si en los seis meses no se ha cumplido este proceso, en cualquier caso, las personas con identidades de género no binarias que cumplan con los demás requisitos para la corrección del componente sexo, podrán cambian ante las autoridades competentes la asignación del género no binario dentro de sus documentos de identidad.

Escuche la explicación de este término según Rodrigo Pérez, director de Registro Civil en Colombia.: