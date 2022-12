¿Qué está pasando con las Universidades Públicas en Colombia?

El país parece estar encaminándose hacia un momento difícil en las universidades públicas. El último gran paro fue en el 2012 con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que logró llevar al Gobierno a un debate de control político en el Congreso. En su momento la Mane hizo salir a miles de estudiantes a las calles pidiendo una reforma estructural a la Ley 30 que regula todos los elementos de la educación superior en el país. Eso no se logró, pero los estudiantes sí se convirtieron en un movimiento determinante para dialogar con el Gobierno.



Ese movimiento de hace seis años parece volver a tener motivos para reencarnarse. Los rectores de las 32 universidades estatales del país aseguran que hay una difícil situación de presupuesto. 15 billones de déficit en infraestructura y más de 3 billones de pesos en temas de funcionamiento que no están. Esto reuniendo diez años de operación.



En Boyacá la crisis ya cobró el cierre de todas las sedes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Sogamoso, Duitama y Tunja, exceptuando las facultades de salud de esa ciudad. Esa universidad es la segunda más grande de todo el país luego de la Nacional y en el departamento es la segunda fuente de empleo más importante luego de la Gobernación. Los estudiantes bloquearon las entradas y llevaron al consejo superior a suspender las clases por cuenta de las protestas. Pero según fuentes de Blu Radio también hay un tema de aprovechamiento político con respecto a la elección del próximo rector que será en noviembre y sobre la cual hay varios actores interesados.

Mineducación presentará a Duque nuevos planes para PAE y alternativas a Ser Pilo Paga

En Bogotá ya hubo varios días de protestas en la Universidad Nacional en donde incluso volvieron a formarse en la Plaza Ché encapuchados afirmando representar al Movimiento Bolivariano de las disidencias de la Farc. Algo que no se veía hace años.Pero que parece no ser suficiente para detener el paro de octubre. El sindicato del Sena también se queja de falta de recursos y Fecode está preparado para apoyar movilizaciones que tengan que ver con la “defensa de lo público”, como lo dicen sus líderes.La Universidad Nacional asegura que le hacen falta $60.000 mil millones solo para terminar el 2018.dejando dos billones de pesos asegurados para poderle cumplir a cerca de 40.000 jóvenes que becó el gobierno anterior, la mayoría, en las universidades privadas que se quedaron con el costo de las matrículas. Según la ministra María Victoria Angulo,pero para que reciban algo similar a las becas de ‘Ser Pilo Paga’ en las públicas, y así remediar un poco la falta de presupuesto.Según las cifras de los rectores de las públicas, ‘Ser Pilo Paga’ cuesta cerca de casi un billón de pesos al año para 40.000 becados.Mientras que con esa cifra se pudo haber asegurado la educación de 500.000 personas en diferentes pregrados en sus universidades.Sergio Fernández, uno de los líderes de la antigua Mane que hoy trabaja con el Polo, dice que actualmente el déficit es de 16 billones de pesos. “Este dinero hace falta para poder aumentar cobertura, mejorar calidad, fortalecer infraestructura, etc.Para endeudar a las familias, a los estudiantes. ‘Ser Pilo Paga’ va a destinar alrededor de 3.6 billones para los 40.000 pilos. En cambio, en las públicas son 3 billones para 600.000 estudiantes”, explica Fernández.Y entrega otra cifra importante. El año pasado las públicas recibieron un aumento en el presupuesto de $150.000 millones.. Según Fernández, el problema principal tiene que ver con la prioridad para los últimos gobiernos de entregar recursos al Icetex, que endeuda a las familias, y no a las universidades públicas en donde la educación es casi gratuita.En conclusión,

un gran paro estudiantil está por comenzar de nuevo en Colombia y el Ministerio de Educación no ha presentado propuestas para evitarlo.

A propósito, la UPTC rechaza bloqueo de las sedes por parte de los estudiantes en Boyacá: