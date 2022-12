Que Farc deje armas no significa entregarlas a la fuerza pública: Enrique Santos

que la guerrilla sí está dispuesta a dejar las armas, pero eso no significa entregárselas a la fuerza pública.



“No entrega. No necesariamente se van a entregar a la fuerza pública. Pero hay muchas formas de dejación: se pueden dejar en manos de terceros internacionales, en grandes galpones, en fin”, expresó.



Agregó que si pasan a la política, tiene que ser sin armas, pero es precisamente es sobre lo que se está trabajando actualmente en la mesa de negociación de La Habana, Cuba.



Entre tanto, Enrique Santos confirmó que las Farc pidieron más de 50 zonas de concentración, de las cuales el Gobierno estaría dispuesto a conceder al menos seis.



“Ellos quieren unas zonas de concentración que respondan al número de frentes, que serían unas 50. El Gobierno no está dispuesto a ofrecer más de cinco o seis zonas de concentración”, explicó.



Santos explicó que este proceso necesitará mucha veeduría internacional, “pues allí donde se van a gestar las bases de la paz”, aunque que se trata de detalles que se van a ir concretando.



“¿Dónde están? ¿Cómo se van a concentrar? ¿Qué tipo de sanciones van a recibir? Esos son detalles que aún falta”, especificó.



Respecto a las declaraciones de alias ‘Iván Márquez’ sobre la posibilidad de reinsertarse a la vida civil, el hermano del presidente Juan Manuel Santos indicó que ese es un muy buen síntoma.



“Es muy significativa esta última declaración de ‘Iván Márquez’. Yo a las Farc las veo muy comprometidas, pero con muchos temores e inseguridades sobre garantías físicas”, agregó.



Si bien Santos señaló que todavía “falta mucha carpintería, agregó que en el proceso “se han dado pasos muy importantes”. Lea también: Fiscalía suspendió imputación de cargos contra cúpula de las Farc



“Se ha avanzado enormemente en las últimas semanas y eso irradia todo el proceso y comenzaría a avanzarse enormemente”, manifestó.



Además, indicó que una vez se concrete el tema de la justicia eso solucionará gran parte de las dudas que sobre los diálogos puedan existir y permitirá avanzar más rápidamente.