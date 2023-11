¿Qué hacer con el proceso de paz con el ELN tras secuestro de Luis Manuel Díaz?

Luego del secuestro de Luis Manuel Díaz, el proceso de paz con ELN se encuentra en el centro del debate. El ministro del Interior propuso buscar financiamiento internacional para el ELN, siempre y cuando cesen los secuestros, lo que generó diversas opiniones y críticas.

El tema fue objeto de discusión en Mañanas Blu, con Néstor Morales, en donde hubo opiniones, como la de Felipe Zuleta quien dijo que “si el Gobierno se vuelve a sentar a negociar con el ELN mientras tenga secuestrados, el mensaje es totalmente equivoco, erróneo”

En este contexto, se planteó el interrogante sobre qué hacer con el ELN, dado que el grupo insurgente ha expresado abiertamente su negativa a entregar las armas. Algunos participantes argumentan que no hay justificación para financiar a un grupo que no muestra voluntad de abandonar la violencia y el conflicto armado.

"Sume mensajes. Si usted no mata, le doy un millón de pesos. Si usted no devuelve los secuestrados, pero para que no siga secuestrando, entonces yo voy a ver cómo le voy a dar más plata", manifestó el periodista Felipe Zuleta.

Por su parte, Héctor Riveros destacó la importancia de construir condiciones para el tránsito del ELN a la legalidad: “Creo es que en la mesa de negociación es para construir la voluntad de paz porque en este momento es a la sociedad colombiana la que le interesa de la violencia en Colombia. Es a nosotros a los que nos interesa, no a los criminales que están como ustedes dicen viviendo del narcotráfico. La negociación, sería para la sociedad colombiana un enorme triunfo que esa negociación terminara con éxito”,

Sin embargo, en el debate se enfatizó que financiar al ELN no es la solución, sino impulsar proyectos productivos y generar incentivos para que abandonen la violencia.

Asimismo, se destacó que, a pesar de las expectativas iniciales de que el ELN entregara las armas, la falta de gestos de paz y la persistencia en actos violentos han debilitado la legitimidad de la mesa de negociación.

