“No llevamos plata al ELN”: obispo de Riohacha niega pago por liberación de Luis Manuel Díaz

Luego de 12 días secuestrado por parte de un comando del ELN, el papá del futbolista Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, fue liberado y llevado de vuelta a sus familiares en La Guajira. En la operación participó como facilitador de la Iglesia monseñor Francisco Ceballos, obispo de Riohacha, y en diálogo con Mañanas Blu contó que, según lo que él vio, nunca se pagó nada.

Monseñor aseguró que en esa comisión, en la que también había miembros de la Misión de la ONU en Colombia, no llevan dinero para el rescate y que no sabe nada respecto a un carro de valores que apareció en los videos cerca de la caravana que llevaba Luis Manuel Díaz.

“Que yo sepa, no. Lo nuestro era simplemente rescatarlo, no sabemos que hubo detrás (…) Tampoco vi el vehículo, es decir, coincidencialmente apareció un carro frente de la caravana, pero de eso no se absolutamente nada. Solo era un facilitador por parte de la Diócesis de Rioacha”, puntualizó monseñor Ceballos en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Sobre el momento de la liberación, dijo que “se firmó un documento de entrega”, algo “normal en estos procesos para dejar constancia”, pero que todo fue muy rápido, de mucho silencio de ambas partes y concreto, sin tiempo de algún diálogo.

Monseñor Ceballos también describió cómo fue ese emotivo reencuentro con Luis Manuel Díaz, pues ya se conocían de antes: “Él me reconoció y todo eso, empezó a llorar”, puntualizó.

Liberación del papá de Luis Díaz

Luego de varios días de aplazar la operación, Luis Manuel Díaz fue liberado por el ELN este jueves y entregado a una una comisión humanitaria de la Misión de la ONU en Colombia y de la Iglesia católica en zona de la serranía de Perijá, cerca de Barrancas, en La Guajira.

