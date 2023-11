¿Luis Manuel Díaz saldrá el país? Esto dijo su hermano en Mañanas Blu

Gaby Díaz, hermano de Luis Manuel Díaz , padre del futbolista Luis Díaz , se pronunció este viernes sobre el estado de salud y la posible decisión de su hermano de viajar a Inglaterra tras ser liberado por el ELN.

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Gaby Díaz dijo que Luis Manuel está bien de salud, aunque presenta algunas molestias en una rodilla y algunos arañones.

“De pronto hubo algún maltrato en el movimiento, mientras estuvo por ahí como estuvo, no se sabe de qué manera, entonces sintió de pronto una pequeña molestia en una de las rodillas, pero solamente tiene un vendaje, tratando de recuperarse ahí”, dijo.

Sobre la posibilidad de que Luis Manuel viaje a Inglaterra para reunirse con su hijo, Gaby Díaz dijo que esa decisión la tomará el propio Luis Manuel en conjunto con su familia.

“Hasta el momento no. Primero yo creo que debe de haber una previa recuperación de mi hermano y ya ahí pues se tomará la decisión. Él mismo tomará alguna decisión ya en conjunto con su hogar, con su núcleo familiar, de parte de Luis, de parte de sus hermanos, de parte de su hija, de su esposa. Ellos ahí mirarán la mejor manera, pues no sería malo que de pronto se tomara ese espacio de viajar y estar más tranquilo por allá con ellos. pero bueno, eso todavía no puedo decir ni asegurar nada, porque esa decisión la toman ellos y la tomará él en su momento”, afirmó.

Gaby Díaz, asimismo, agradeció a todas las personas que se solidarizaron con su familia durante los 13 días de secuestro de Luis Manuel.

“Esto no es para hacer parranda, porque creo que 13 días que la familia pasó en sufrimiento para hacer parranda y gozar de alegría sin que él esté totalmente recuperado, pues no creo que sea lo mejor”, concluyó.