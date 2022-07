¿Qué hay detrás del plan pistola contra policías del Clan del Golfo?

En lo corrido de 2022, 36 policías han sido asesinados. Del total, 27 cayeron a manos del Clan del Golfo. En Mañanas Blu, cuando Colombia al aire , importantes exfuncionarios hablan del plan pistola que azota el país, a 10 días de que el presidente Iván Duque termine su mandato.

Escuche al abogado Rafael Nieto, exviceministro del interior y de justicia; al exdefensor Carlos Negret; y a Claudia Carrasquilla, exfiscal contra el crimen organizado.

"Aparte de esa intención del Clan del Golfo de querer presionar para una negociación, hay algo más. No se debe olvidar que esa organización siempre ha tenido outsourcings, contrataciones específicas. Si bien ellos tienen presencia donde se ejecutan esos homicidios selectivos, contratan esa mano de obra con la que ajustician a los policías, tenemos que sublevarnos porque no podemos permitir que sigan atentado contra nuestra fuerza pública", opinó Claudia Carrasquilla.

Según exdefensor Carlos Negret, el Clan del Golfo opera de forma directa, pero también a través de contrataciones terceras y el combate del Estado debe hacerse desde la línea de inteligencia en ambos niveles.

"Hay un ánimo de venganza del Clan del Golfo que viene desde la captura de 'Otoniel' y que se ha prolongado desde entonces. En el mes de abril esa organización hizo un plan similar a este, pero en contra de las fuerzas militares, ahora lo ejecuta con relación a la Policía Nacional, hay evidentemente un ánimo, un deseo de venganza contra la fuerza pública. En segundo lugar, este plan pistola tiene un estímulo adicional en el afán de lograr un mejor posicionamiento en una eventual mesa de negociación con nuevo gobierno", sostuvo Negret.

El ex viceministro del Interior Rafael Nieto aseguró que la red del Clan del Golfo es grande y prueba de ello son las grandes distancias entre los distintos atentados contra los policías en el país. "Lo que tenemos que trabajar es en cómo es posible que en la fuerza pública no supieran que esto iba a pasar. Algo no está funcionando".