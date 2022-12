Que las Farc nos expliquen por qué nos secuestraron: excongresistas del Huila

Este jueves el turno de presentar los informes sobre sus secuestros ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron los excongresistas del Huila Orlando Beltrán, Consuelo González de Perdomo y Jorge Eduardo Gechem. Los tres, aparte de aportar sus testimonios sobre el horror del secuestro, pidieron a la Sala que las Farc no queden impunes y les expliquen ¿por qué los secuestró específicamente a ellos?

Que haga lo que quiera el que me secuestró

El primero en presentar su testimonio fue el exrepresentante a la Cámara Orlando Beltrán, quien recordó que tan pronto fue secuestrado fue llevado a conocer al ‘Mono Jojoy’, que le explicó que era un secuestrado político, ya que el presidente Andrés Pastrana no había cumplido el acuerdo de “canjear” policías secuestrados por guerrilleros capturados.

“El ‘Mono Jojoy’ me puso mis primeras cadenas en el cuello (…) Todos los días nos decían que quien se intentará escapar lo matarían y que nadie iba a salir de esa selva. A los cuatros años de mi secuestro, ‘Jojoy’ me dijo que si moría, mi cuerpo jamás se lo entregarían a mi familia”, relató.

Durante el secuestro fueron innumerables los crímenes que se cometieron contra los secuestrados. según Beltrán, era normal que les quitaran los radios y no les dieran comida.

“No nos mandaban comida, nos quitaban los radios, nos ponían cadenas en el cuello y la cintura, sin el visto bueno de la cúpula militar nada se hacía, hasta los medicamentos nos los quitaban”, dijo.

Precisamente, por estas condiciones un día convulsionó en la selva. Martín Sombra le advirtió que si lo volvía hacer lo amarraría a un árbol.

“Cuando me liberaron supe por qué convulsioné, me tuvieron que operar en Cuba del cerebro”, dijo.

Exigió, además, que las Farc deben explicar “¿dónde está el cuerpo del intendente jefe de la Policía Luis Hernando Peña Bonilla? Recuerda que él enloqueció y lo fusilaron, aunque siempre han dicho que murió porque intentó fugarse del campamento.

Vea aquí: Fiscalía no entregará a la JEP informes sobre bienes de Farc

Por estos hechos, le aseguró a la Sala que no debe existir impunidad.

“Yo sí creo que todo esto que pasó, todas las víctimas, no se puede olvidar, quienes violaron los derechos humanos tienen que pagar, reparar a las víctimas. Yo quiero saber la verdad, la misma guerrilla me confesó que personalidades políticas sabían de los secuestros y los apoyaron. Necesitamos la verdad, que los señores de las Farc, que firmaron el acuerdo de paz tengan el valor, el coraje de decirnos, ¿qué pasa con las personas secuestradas que asesinaron? ¿Por qué se han quedado callados? Que no se oculte la verdad”, dijo.

Finalizó señalando que quien lo secuestro, hoy está libre y que sabe que escucho su testimonio, pero afirmó que no le importa.

“Que haga lo que quiera, pero quiero que me diga la verdad”, puntualizó.

El ‘Mono Jojoy’ me dijo que me iba a la cárcel del pueblo

Así recuerda la excongresista Consuelo González de Perdomo la explicación que le dio las Farc tras secuestrarla. En medio de su shock, ella le respondió que no había hecho nada para ir a la cárcel, sin embargo, al ‘Mono Jojoy’ no le importó su argumento y la llevó a las alambradas.

“Yo sufría de la tensión. Le dije al ‘Mono Jojoy’ que me debían dar mis medicinas diariamente, él me dijo que no había problema, pero que si me intentaba escapar me mataban (…) En las alambradas era la única mujer, me tenía que bañar en grupo, hacer mis necesidades personales con las personas viéndome, no me daban cubiertos, nunca me dieron el medicamento. En las movilizaciones cargaba mis plásticos, una olla, la hamaca, el toldillo, sumado a esto las comidas eran agua con lenteja y si era invierno siempre estábamos mojados hasta el tuétano, no podíamos ni secar la ropa”, relató.

Precisamente, en una de esas caminatas se enterró más de 24 espinas en la rodilla. No le dieron medicamentos y con una navaja le retiraron las espinas. Sumado a su dolor físico, la atemorizaban diciéndole que los comandantes habían asignado a un guerrillero para que los fusilaran si intentaba escapar.

Silencio y hambre fueron unas constantes durante su secuestro.

“El único contacto con el exterior que teníamos era la radio y a veces nos lo quitaban porque sí. Siempre estuvimos encarcelados, un día gritamos y nos pusimos papeles exigiendo que nos dieran comida, moríamos de hambre. Nos atropellaron todos nuestros derechos, vivimos tratos odiosos, humillantes, discriminantes y violentos”, dijo.

Concluyó dejándole a la Sala una reflexión: “El sufrimiento de la retención no termina con la libertad. Todos perdimos un ser querido, yo perdí a mi esposo. Había posturas muy duras de la sociedad, para mí fue muy duro que dijeran que no había estado secuestrada y que, incluso, fuí amante de la cúpula de las Farc. Me llegaron correos diciéndome eso y eso era doloroso”, precisó.

Yo perdono a las Farc por mi secuestro, pero no por lo que le hicieron a mi familia

El último en hablar ante la Sala fue el excongresista Jorge Eduardo Gechem, quien aclaró que durante su secuestro su salud fue la más afectada.

“Yo perdí 18 piezas vocales y 12 estaban podridas, tenía infecciones en la boca. Durante el secuestro esta crisis en mi salud me agobiaba, me cargaban como un bulto de papa, tenía problemas en el corazón y la úlcera me sangraba”, dijo.

“Esto me ha traído, además, limitaciones, disminución de años de vida. Estas indemnizaciones por salud, por pérdidas de años de vida, por pérdida laboral y de proyección sí las voy a reclamar y dejo esta solicitud con base en la ley vigente”, advirtió.

Aclaró que, aunque perdona a las Farc por su secuestro, no lo puede hacer por las afectaciones que le trajeron a su familia. Por ejemplo, manifestó que cuando llevaba un año secuestrado su madre murió, aunque nunca había padecido ninguna enfermedad.

“Por este hecho no reclamo ninguna indemnización, ella no tiene ningún precio, a ningún valor la repongo y por este grave suceso no perdono a las Farc. Por mi secuestro perdono a las Farc, pues el perdón no olvida el pasado, pero tranquiliza el alma en el presente y en el futuro”, aseguró.

Teniendo en cuenta estos hechos, reiteró la solicitud de las víctimas para que la cúpula de las Farc sean castigadas ejemplarmente como asesinos de tanta gente inocente.

Este viernes la JEP escuchará a los familiares de los 11 diputados del Valle desaparecidos por las Farc.