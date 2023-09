¿Qué pasa con el Invima? Aún no se posesiona director en propiedad y alertan “delicada” situación

El Invima sigue sin un director en propiedad y hay muchos procesos que hoy están detenidos por cuenta de este problema y, desde principio de este año, se ha alertado por la escasez de medicamentos en el país, algunos de vital importancia para tratamientos oncológicos o para el VIH, otros que son parte de lo recetarios comunes ya no los entregan las EPS , lo que ha llevado a que los usuarios deban adquirirlos en droguerías pagando mucho más por ellos.

Clara Isabel Rodríguez Serrano, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF), habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre lo que llamó una “importante, pero “preocupante” situación, pues, según recordó, por el Invima pasa por “lo menos el 70 % de la industria del país”.

“Hay decisiones de fondo que se tienen que tomar y que una persona en propiedad podría no estar interesada o podría no querer tomarlas. Entonces, en realidad, para nosotros es muy delicado que hasta ahora no se haya hecho el nombramiento en propiedad del Invima”, comentó.

En ese sentido, dijo que hay personas que llegan con “buena disposición” e iniciativas para la entidad, pero que tienen la “inseguridad” o incertidumbre de saber si va a continuar o no en el cargo.

¿Qué pasa con los trámites del Invima que aún no se resuelven?

Serrano también se refirió a los varios trámites del Invima que siguen sin despacharse y que, luego de pandemia por COVID-19, se retrasaron aún más. Según señaló, hay un rezago de hasta 21.000 trámites, lo que significa un tiempo de espera, por ejemplo, para medicamentos, de hasta dos años.

“El Invima, desde siempre, ha tenido un rezago de tramites. Hay algo que no funciona y eso es lo que hemos estado buscando que se revise; cuando se vino la pandemia esto se complicó aún más porque todos los tramites que venían en la fila, no solo en la industria farmacéutica, quedaron ahí apresados y se les dio prioridad a los temas de COVID y no huno atención al resto de tramites”, aseveró.

