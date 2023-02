¿Qué propone el representante Alejandro Ocampo para legalizar el alquiler de vientres?

Alejandro Ocampo, representante por el Pacto Histórico, entregó detalles en Mañanas Blu cuando Colombia Está Al Aire, sobre su proyecto de alquiler de vientres o embarazo subrogado, iniciativa que también ha sido propuesta por el Gobierno nacional.

Al ser preguntado sobre la similitud del proyecto con la iniciativa del Gobierno, señaló que “en el caso que el Ministerio de Justicia radique un proyecto en el mismo sentido, va a haber una cosa que se llama acumulación, es decir que se deben unir, concertar uno que tenga la mejor salida para el problema que tenemos en Colombia”.

En ese sentido habló sobre el hecho de que la práctica no esté reglamentada y aseguró que es algo que se debe regular, “la Corte ya abrió una puerta, yo no estaría de acuerdo con permitirlo del todo, pero hay una ventana”.

Ocampo manifestó que las familias colombianas que busquen esta opción, inicialmente deberán pasar por un proceso en el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para que en una primera instancia tengan la opción den adoptar.

“Hoy la práctica está, si no está el proyecto de ley, no sabemos quién lo puede hacer. El problema es que hoy en Colombia está la práctica, no sabemos si las mujeres están esclavizadas, al no regular estamos dejando eso como está”, defendió el representante a la Cámara.

La Corte Constitucional recientemente y le dio un plazo de seis meses al Gobierno nacional para presentar el proyecto de la reglamentación de los vientres subrogados.

Hay que recordar, que el mismo proyecto del Gobierno ha sido altamente criticado, incluso por la Iglesia católica, quienes aseguraron que, desde el punto de vista moral, la vida es un don y no algo que uno reclama como cualquier bien.

