Que se prohíba no quiere decir que no va a seguir sucediendo: MinJusticia sobre vientres de alquiler

A propósito de la polémica que a causado la propuesta del Gobierno Nacional sobre los vientres de alquiler, la viceministra de Promoción de la Justicia, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán, entregó detalles sobre la iniciativa que busca regular esta práctica.

Delgado aclaró que el proyecto de ley está en construcción y que en la primera etapa han estado trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y la academia.

Publicidad

En este sentido, señaló que tienen en la lista a varios grupos de asociaciones de mujeres para una primera mesa técnica con respecto a este tema.

La viceministra enfatizó que se trata de un proyecto de ley que está en construcción, “nosotros no queríamos llegar con el proyecto, simplemente a escucharlas, sino que queríamos llegar con un tema definido”, dijo.

Además, aclaró que no buscan legalizar el procedimiento, sino que por el contrario, quieren regularlo, pues han identificado que se está llevando a cabo de manera ilegal.

“No lo vamos a legalizar, lo vamos a reglamentar”. Y agregó: “El hecho que se prohíba no quiere decir que no va a seguir sucediendo; no se puede negar que existe”, insistió.

Publicidad

El proyecto busca que la práctica, al contrario de lo que sucede ahora en muchos casos, se haga a través de un “acuerdo de voluntades”.

“Aquí estamos hablando de personas mayores de edad que tienen posibilidad de disponer sobre su cuerpo y entra su libre disposición”, dijo la viceministra.

Publicidad

También le puede interesar:

Escuche aquí la entrevista: