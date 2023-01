Las “banderas rojas” del Gobierno en la reforma a la salud

Ana María Soleibe hace parte del comité de impulso de la reforma , que tiene un papel clave en la construcción del proyecto que presentará el Gobierno el próximo 6 de febrero, ella y la ministra de Salud, Carolina Corcho, cuando era activista, trabajaron en esta propuesta que lleva cerca de 10 años en construcción, por eso, ahora que Corcho está en la cabeza de la cartera retoma las bases de esa propuesta.

Blu Radio habló con la doctora Soleibe, quien entregó los siguientes conceptos: primero, el Gobierno se mantiene en la eliminación de las EPS, sobre todo, porque no están de acuerdo con que las entidades manejen los recursos.

“Han hablado de crisis, el sistema ha vivido una crisis perpetua y ahora lo que estamos proponiendo es solucionarla. Los cambios van a generar un poco de incomodidad, pero hay que hacerlo. Estamos pensando en un sistema de información nacional único que permita recolectar todos los datos, y habrá un periodo de transición”, sostuvo la doctora Ana María Soleibe.

Explica detalladamente que la atención al paciente se va a priorizar; se manejará todo mediante un sistema único de información, que contendrá las historias clínicas y procesos médicos de cada persona, aquí la persona tendría que acercarse al centro de atención, realizar su inscripción y el pago que a la fecha hace a las EPS, lo haría a la Adres.

Además, toda la atención, solicitud de medicamentos, exámenes, cirugías y tratamientos, se haría con el hospital. En cuanto a los trabajadores de las EPS, explica se les abrirá un espacio en este nuevo sistema para que no pierdan su trabajo y se aproveche su experiencia.

“Si está en un tratamiento hoy, continúa su tratamiento en la misma institución donde lo están atendiendo, eso no va a cambiar, ese es uno de los temores que le están generando a la gente y que no son ciertos. Lo más grave, pienso yo, de este sistema, es que nos cambió el concepto del bienestar social, del bienestar en salud y lo volvimos todo a términos económicos y de rentabilidad”, indicó Soleibe.

El Gobierno no va a dar marcha atrás con la eliminación de las EPS, precisamente, al ser cuestionada por la contrarreforma que presentará Pacientes Colombia, pero la doctora Soleibe dijo que no unificarán propuestas, pues tienen unas "banderas rojas" con las que no van a negociar.

“Es que nosotros tenemos unos puntos que no vamos a negociar, unas banderas rojas, ni la intermediación financiera o administrativa la vamos a negociar, y ese es el punto que ellos defienden, pues no, no hay punto de conciliación”, puntualizó Ana María Soleibe.

La reforma a la salud ya la tiene el presidente en sus manos y el 6 de febrero se presentará ante el Congreso para que inicien los debates y se defina el futuro del sistema de salud.

