Mujeres no han hablado con Minjusticia sobre vientres de alquiler: representante nacional de DD.HH

Como forma de combatir el mercado negro de los vientres de alquiler en el país, la Corte Constitucional le dio seis meses de plazo al Gobierno Nacional para crear una ley de embarazo subrogado que permita hacer seguimiento a este tipo de casos en Colombia

Por su parte, al parecer, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ya tendría listo en borrador del proyecto que le presentará al país para combatir los vientres de alquiler; sin embargo, las dudas nacen ante cómo el sistema de salud podrá regular esto. Berta García, copresidenta de la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva, criticó en en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, la decisión del Gobierno y aseguró que hay muchos más por hacer para defender los derechos humanos.

“Es una práctica violenta en contra de las mujeres y supone una trata de personas recién nacidas; es una forma de explotación sexual. Es extraño que el ministro de Justicia diga que para combatir este mercado toque regularlo, pues yo tengo entendido que para combatir con un mercado negro lo que hay que hacer es seguirlo y erradicarlo, más no apoyarlo. Es muy cínico decir que esto se salió de las manos y ahora toca aprobarlo”, puntualizó la experta.

García manifestó que hay un pensamiento erróneo en este sistema, pues los hijos no son cosas que se puedan regalar, pues no es propiedad de nadie. Según ella, es madre aquella quien engendre el bebé, pero "no quien se quede con él".

“Colombia lleva una larga historia de luchas contra enemigos muy potentes y usted va a decirme que un embarazo pasa desapercibido, esta es una de las luchas más fáciles, quizás, que ha tenido el país. Lo anuncian en redes sociales, se supone que las autoridades tienen mecanismos para combatir esto”, añadió.

Por otro lado, Alejandra Vera, representante nacional del comité de seguimiento de la ley 1257 de 2008, es una mujer que trabaja en organizaciones de derechos humanos y manifestó que nunca han estado trabajando con el Ministerio de Justicia, entonces les preocupa que se tomen decisiones y piden atención al Gobierno ante este miedo a los DD.HH.

“Porque no mejor crear una propuesta para los niños que buscan un hogar y tengan una familia. Nuevamente vamos a tener que poner en vulnerabilidad el cuerpo de las mujeres para darle gusto a unas personas (…) Cómo mujeres en condiciones vulnerables se les vende a ellas. Yo no creo que tengan en cuenta las complicaciones que trae tener un hijo en un vientre por 9 meses. Nadie habla de lo cruel e inhumano que es que una mujer distorsione su cuerpo por un estado de gestación. No se han tomado la molestia en ver los tipos de enfermedades que implica esto en el cuerpo”, aseveró.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que quienes compraron el vientre podrán interrumpir el embarazo si así lo desean, algo que, según Vera, es un riesgo a la salud de las mujeres, pues “no son objetos” para un gusto familiar. Ni se contemplan los derechos humanos.