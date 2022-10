Que ‘Romaña’ nos cumpla y diga la verdad: Amalia de Márquez

Fue en la mañana de un 11 de febrero de 1999, hace 20 años, cuando la vida de la familia Márquez Díaz cambió el rumbo por completo. Ese día, cuando iba en su carro hacia el trabajo, un joven de 30 años fue retenido por un grupo de hombres que con posterioridad se lo llevaron y lo tuvieron secuestrado durante años posteriores. Se trataba de Enrique Márquez, ‘Kike’, como aún lo llama su mamá, doña Amalia, quien durante más de una década no perdió nunca la esperanza del regreso de su hijo.

Con el tiempo, la familia Márquez supo que los secuestradores de ´Kike´, habían sido las Farc. La incertidumbre y el dolor en los cercanos del joven abogado, los llenaba cada mañana y cada noche.

Publicidad

Desde ese entonces, un mensaje radial, que iba dirigido a ´Kike´, se convirtió en el mensaje de las familias de cientos de secuestrados, que en algún lugar de las montañas, sabían que alguien los esperaba con una taza de café caliente y un abrazo de hogar. El abrazo de mamá, el de doña Amalia, nunca lo recibió Enrique.

El 21 de febrero del año pasado, cuando Henry Castellanos, alias ´Romaña´, le contó al país que ´Kike’, estaba muerto, doña Amalia, resolvió, con su reconocida tranquilidad, pero en esa mezcla de desconsuelo, pedir solo una cosa: que les contara toda la verdad.

Le puede interesar: ‘ Romaña’, otro exjefe de las Farc que no comparece ante la JEP

El ex jefe guerrillero, reconocido por las “pescas milagrosas”, se acogió al proceso de paz firmado con las Farc. Más de un año después de conocerse la noticia de la muerte de Enrique, ´Romaña´, debió presentarse ante los tribunales de la justicia transicional. No lo hizo. Argumentó que su seguridad está en riesgo en un lugar desconocido que no se sabe desde finales de 2018.

Publicidad

Doña Amalia, en diálogo con BLU Radio, solo reprochó su inasistencia ante la JEP, dijo que no debe seguir “sacando el cuerpo”, a la verdad.

"Considero que la JEP tiene que ponerse pilas a ver lo que pasa porque ‘Romaña’ tiene que presentarse a decir la verdad y no seguir sacándole el cuerpo a la explicación. Que se presente tal como lo prometió, porque el día que dijo que había matado a ‘Kike’, prometió que iba a hablar con nosotros, que se iba a presentar, que iba a venir, pero que traer los restos era un poco dispendioso, porque era buscarlos y había pasado mucho tiempo, pero que él quería venir a hablar y traer los restos de mi hijo, entonces que lo haga, que lo cumpla y que nos diga la verdad. Nosotros sólo pedimos la verdad", señaló la señora Amalia.

Publicidad

El exguerrillero deberá responder, entre otras, por los casos de secuestro en los que es señalado como responsable.