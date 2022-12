¿Qué se necesita en la nueva legislatura para implementar la paz?

El senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez explicó en entrevista con Blu Radio qué hará la colectividad en el marco del inicio de la campaña del plebiscito por la paz.

“Desde que se conoció el tema hay unas definiciones. Creemos que la paz con esa impunidad no será paz, pensamos que con lo que se le ha concedido a las Farc no exigirle el dinero y convertirla en interlocutora para definir temas de la agenda nacional, son los puntos con los que no estamos de acuerdo entonces a partir de eso debemos definir cómo se va a expresar el desacuerdo, si con el ‘no’ o con la abstención”, manifestó Uribe.

Otros proyectos del uribismo:

En materia de actos legislativos, uno preparado por Paola Holguín y Alfredo Ramos, para reducir el tamaño del Congreso y congelar el salario de los congresistas durante cuatro años.

En materia ambiental, protección de cuencas, sanciones a la minería ilegal, sanciones a quienes atenten contra el medio ambiente.

El senador del Partido de la U José David Name habló sobre lo que espera de la legislatura que arranca, en el marco del eventual acuerdo final de paz con la guerrilla de las Farc.

“Estos primeros meses vamos a desarrollar la agenda legislativa de los parlamentarios y sobre el mes de octubre se vendrán todos los proyectos de ley y reformas constitucionales para poder poner en práctica y en firme los acuerdos en La Habana, Cuba”, manifestó.

Dijo que siempre ha estado de acuerdo con que exista oposición porque “eso ayuda al debate”, por lo que se le debe dar las garantías.

Advirtió que antes del 16 de diciembre es necesario hacer todos los cambios constitucionales que se necesiten, porque si se pasa de la fecha, habrá que esperar hasta el 16 de marzo de 2017.

Por su parte, el representante a la Cámara y presidente del Partido Conservador David Barguil anunció que radicará una proposición para citar a un debate de control al ministro de Defensa por el aumento de los cultivos ilícitos.

El senador del Partido de la U Ángel Custodio Cabrera dijo que todos los partidos que quieran acompañar al Gobierno en el plebiscito, junto al sector privado, deben sentarse a organizar los pasos a seguir.

“Trabajar muy fuerte y lo más pronto posible, apenas se firme lo último del proceso de paz, haremos el plebiscito”, añadió.

El senador y co presidente del Partido Liberal Horacio Serpa dijo que la lucha por la paz está por encima de los intereses partidistas y para el caso de este partido, está comprometido desde siempre a la paz y que nunca tomaría de nuevo las armas para hacer alguna revolución.

“Se harán todas las actividades necesarias para convencer, no solo liberales, sino demócratas para que aportemos mucho para la paz”, indicó.