¿Qué tanto oxígeno le queda a la mesa negociación con el ELN?

Después del ultimátum que dio el ELN al Gobierno nacional, el grupo guerrillero comenzó una ola de presión, que ha incluido el ataque al oleoducto Caño Limón - Coveñas, en Arauca.

El Gobierno dice que su voluntad de reanudar los diálogos continúa, pero exige al ELN no presionar con violencia. ¿Qué tanto oxígeno le queda a esta mesa de negociación? ¿Qué pasa si se rompe?.

En diálogo con Mañanas Blu, el senador Ariel Ávila, habló sobre la situación con esa guerrilla. Aseguró que "el proceso de paz con el ELN está herido de muerte, pero que aún se puede solventar la crisis en unas tres o cuatro semanas".

“Ese proceso de paz está herido de muerte. Es posible solventar esta crisis en unas tres o cuatro semanas, pero aún así no se va a avanzar prácticamente en nada”, dijo.

Sin embargo, no se espera que se avance significativamente en la negociación y el problema de fondo radica en la falta de unidad dentro del ELN y en errores estratégicos del gobierno en el proceso de negociación.

"En el último congreso que tuvo el ELN no logró resolver su división entre la gente que quiere la paz y los que no la quieren, entonces ellos mismos están estancados. El Gobierno cometió un error de iniciar una negociación con un frente regional", explicó.

Además, el senador Ávila mencionó que el ELN no representa una gran amenaza de seguridad en todo el país, pero que se espera un incremento de los ataques en algunas regiones.

"El ELN son un montón de trogloditas que no lograron entender el momento en el que estaba Colombia y que la lucha armada ya no es viable, ellos dejaron pasar esta oportunidad y los tiempos no alcanzan", finalizó.

En cuanto a la paz total del presidente Gustavo Petro, Ávila mencionó que está en cuidados intensivos y que no se espera una gran negociación con los grupos armados.

Escuche aquí la entrevista: