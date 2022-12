¿Qué utilidad les puede traer derramar petróleo o tumbar torres?: Santos a Farc

Durante la sanción del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Juan Manuel Santos cuestionó los ataques terroristas realizados en últimas horas por las Farc.



El mandatario colombiano aseguró que los dichos hechos no tienen sentido. (Lea también: Más de 450 familias en Putumayo afectadas por orden de Farc de derramar petróleo )



“En La Habana estamos negociando para terminar el conflicto, estamos allá haciendo la paz y quiero aprovechar la oportunidad para decirles a estos señores de las Farc, que esa no es la forma de demostrarle a los colombianos que quieren la paz, a través de ataques como los de ayer”, enfatizó el jefe de Estado.



“En el Putumayo, que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna racionalidad, pues con esa forma nunca se van a ganar el respeto de los colombianos, todo lo contrario, ataques terroristas o ataques irracionales, uno se pregunta qué utilidad militar o de otra índole puede traer derramar petróleo para contaminar nuestras fuentes de agua, o dejas sin energía a las poblaciones pobres, esa no es la vía”, agregó. (Lea también: Santos ordena plan de choque para mitigar daños por derrame de crudo en Putumayo )



El presidente Juan Manuel Santos aseguró que esta no es la vía para buscar una reconciliación en el país.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Hay conmoción en Putumayo por cuenta del caso del menor de 12 años que está a punto de perder su pie derecho tras pisar una mina.



-Representantes del Gobierno Nacional se reúnen con funcionarios de la Gobernación de Antioquia para coordinar la logística del desminado humanitario, que iniciará este martes en el municipio de Briceño.



-El jefe del equipo negociador Humberto de la Calle descartó la propuesta del saliente ministro de la presidencia, Néstor Humberto Martínez quien aseguró que una Asamblea Constituyente es “inevitable”.



-Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el asesinato del reclamante de tierras Octavio Avilés Guerra, quien pedía la restitución de una parcela de una finca de propiedad del magistrado Jorge Pretelt.



-Tres personas fueron asesinadas en una finca de la familia del esmeraldero Víctor Carranza en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.



-El alcalde de Bogotá deberá recurrir a una consulta popular para poder adelantar la jornada del día sin carro en la capital del país.



-Por lo menos 12 personas heridas es el saldo que deja un accidente de tránsito en la localidad de Chapinero que involucra a tres buses del Sistema Integrado de Transporte.



-Cuando esta semana se espera que se le imputen cargos por el presunto espionaje a las negociaciones de paz, el ex asesor Luis Alfonso Hoyos dio a conocer una comunicación en la que su hermano denuncia la existencia de falsos testigos en su proceso.



-La baja en los precios de petróleo son un reto para crecimiento económico a corto plazo en Colombia, advirtió el Fondo Monetario Internacional.



-Estudiantes en Cúcuta reciben a esta hora a la pequeña Daniela Mora tras su angustioso secuestro.



-Crece la controversia por la muerte de José Ricardo Soto en el Atlántico. Se conoció un nuevo video en el que se observa desde otro ángulo el momento en que es llevado, al parecer, de manera agresiva al hospital de Puerto Colombia.



-Una emergencia se presentó en Tunja cuando un vehículo se incendió. Las causas de la conflagración son investigadas.



-En Manizales fue robada la sede del partido Conservador que dirige el ex senador Omar Yepes Alzate, del lugar se llevaron información de la campaña a la Gobernación del hermano del político, Jorge Hernán Yepes.



-Este martes comenzará en Caracas la audiencia contra Antonio Ledezma a la que se espera que asista el expresidente del gobierno español Felipe González.

-Las autoridades en Europa están en alerta luego de que se conociera que en lo que va del año más de 100 mil inmigrantes han ingresado ilegalmente al continente, provenientes en su mayoría provenientes de África.

-La Policía Metropolitana de Bogotá reporta la captura de más de 200 personas como parte de la estrategia para mejorar la seguridad en el sistema de TransMilenio.

-A partir de hoy, y por cuatro meses, habrá cierres en la Avenida Carrera 19 hacia el norte para continuar con las obras del paso deprimido de la calle 94 con Avenida NQS en Bogotá.