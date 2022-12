¿Qué viene para los colombianos en 2019?

Restan 14 días para despedir el 2018 y dar la bienvenida al 2019. Expertos y entidades especializadas comienzan hacer sus balances y darle una mirada a lo que será el nuevo año en materia económica, social, política e internacional.



Recientemente, un informe del Fondo Monetario Internacional prevé que la economía de Colombia crecerá un 2,8 % este año y que llegará al 3,6 % en 2019, según el documento "Perspectivas Económicas Globales".



El documento, presentado en la ciudad de Bali, Indonesia, señala que la economía del país repuntará este año 0,1 puntos porcentuales con respecto a la previsión de abril pasado, en la que se proyectaba un crecimiento del 2,7 %. En 2017, la economía colombiana creció el 1,8 %, el resultado más bajo desde 2009, cuando fue de 1,7 %.



Varios expertos estuvieron en Mañanas BLU 10 AM para descifrar lo que será el 2019 para Colombia.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirmó que en materia económica destaca la caída que ha tenido el indicador de confianza que sondea las expectativas de las principales ciudades del país. Esto debido, quizás, al impacto que tuvo la ley de financiamiento radicada por el Gobierno el 31 de octubre.



“El índice de confianza, que mide las expectativas y las condiciones económicas de los hogares, tuvo una caída y un balance negativo en un 19,6%. Sin embargo, esto implicará que la caída sea transitoria y en la medida que la reforma tributaria surta trámite pues el indicador de confianza irá en una línea ascendente”, recalcó Mejía.



Con relación al crecimiento económico asegura que, aunque se viene con una cifra relativamente baja en los años anteriores, para 2019 hay una continua recuperación.



“Nuestro pronóstico para 2019 es de 3,3% muy cercano a lo que está esperando el mercado que en promedio de tener un crecimiento del 3,2%, esto ligado a una dinámica interesante del sector privado. Aunque hay riesgos desde lo internacional, Colombia ha logrado mantener un ritmo sólido de crecimiento”, agregó.



Gustavo Duncan, profesor de Ciencia Política la Universidad de Eafit, también habló del panorama político y el ánimo de los colombianos en esta materia para 2019.



“Será un año bastante movido que demostrará hasta qué punto la fuerza alternativa o todo lo que va del Polo, la izquierda y Petro u otros sectores como Fajardo compiten con la política tradicional. Lo que se va a ver es cómo el país sigue confiando en la dirigencia tradicional y evaluará hasta qué punto le apuesta a nuevas propuestas”, recalcó.



Sobre el clima social en la educación, aseguró que habrá un proceso de movilización producto de la radicalización movida por las elecciones locales.



“También va a depender de qué tanto el Gobierno va a recoger presupuesto para atender y realizar inversiones que maticen las demandas sociales que se vienen para el próximo año.



Duncan también añadió que la migración masiva de venezolanos significará un aumento de las necesidades de gasto social.

Asimismo, Moisés Wasserman, profesor, investigador y exrector de la Universidad Nacional, entregó un panorama de cómo estará Colombia en términos políticos y sociales.



“Va a continuar muy parecido a lo que fue el 2018. El otro año tenemos elecciones y los niveles de enervamiento e impaciencia general no van a disminuir”.



Wasserman también se refirió al panorama en 2019 con la actitud del colombiano y su afán de tener siempre la razón.



“Es generalizado en el mundo no sólo en Colombia. Lo que vemos en la prensa, las redes sociales y la política es una negativa en que el otro pueda tener algo de razón y los argumentos no los usamos para buscar verdad, sino para justificar nuestra posición”, añadió.



Los directores de medios regionales también entregaron sus pronósticos para el próximo año.



