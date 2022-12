Queremos nombres: Velasco sobre detrimento en subasta de carros del Senado

Luego de que la Contraloría General de la República advirtiera que el Estado perdió alrededor de 1.700 millones de pesos en la subasta de carros y motos del Senado, a través de la empresa Comercializadora Nave Ltda, el expresidente de esa corporación Luis Fernando Velasco pidió a las autoridades encontrar a los responsables de esta irregularidad.



"Sé que las investigaciones en la Fiscalía y en la Procuraduría están avanzando. Uno lo que quisiera es que se individualicen las responsabilidades. En las investigaciones, lo que yo conozco, no está vinculado ningún congresista sino funcionarios que venían de mucho tiempo atrás en el Congreso de la República, pero queremos los nombres y cuáles fueron sus responsabilidades", dijo.



Velasco explicó que algunos funcionarios involucrados en la subasta ya no trabajan en el Congreso pero que el papel de las autoridades es determinar si hay otros que siguen laborando en el legislativo.



Además, aclaró que un presidente del Congreso no tiene funciones administrativas y que sería "injusto" señalar a algún expresidente por estos hechos.



El escándalo de los carros del Congreso estalló cuando el Ejército encontró más de 600 millones de pesos, que serían de bandas criminales, en un vehículo del Senado que había sido subastado y lo conducía el hijo de la entonces directora financiera de la cámara alta, Magdalena Morera.