¿Quién acompañó a Uribe en visita a Hurtado?

Ximena Garrido, exconsul de Colombia en Londres, fue quien acompañó al senador Álvaro Uribe a la escuela de carabineros de Bogotá en su visita a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, según el periodista Felipe Zuleta. (Lea también: Álvaro Uribe visitó a María del Pilar Hurtado en su lugar de reclusión )



La visita de Uribe



El expresidente y senador Álvaro Uribe visitó este jueves a la exjefa del DAS María del Pilar Hurtado, a quien definió como una "prisionera política" al igual que otros de sus funcionarios.



El exjefe de Estado señaló a través de su cuenta en Twitter que visitó, en compañía de otra persona que no identificó, a Hurtado "condenada por juicio de persecución política", según dijo. (Lea también: María del Pilar Hurtado informó a la Policía recientes amenazas de muerte )



La Corte Suprema de Justicia condenó en abril pasado a 14 años de prisión a Hurtado, que fue directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el gobierno de Uribe, por espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y magistrados.



"Comprobé la tortura, sutil y camuflada con halagos, a la cual fue sometida en cautiverio de la Fiscalía", dijo el exmandatario, aunque no ofreció detalles al respecto. (Lea también: En 77 puntos, Uribe ratifica su postura ante “persecución de la justicia” )



El jefe del partido Dentro Democrático dijo también que le informó a Hurtado que pidió a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue por las denuncias de una fiscal sobre un supuesto plan de él para asesinarla.



Junto a Hurtado, la Corte sentenció a ocho años de reclusión a Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia durante parte del Gobierno Uribe, también involucrado en la misma trama. (Lea también: "Rara decisión" de Policía no permite trasladar a Hurtado a Cespo: Fiscalía )



Hurtado y Moreno siempre se han declarado inocentes, mientras que Uribe se defiende diciendo que nunca autorizó labores de espionaje contra nadie.



EFE.