Quien no pague impuestos en Bogotá sería reportado en centrales de riesgo

A la venta dela ETB, la venta de Capital Salud, el pago para no tener pico y placa, se suma la intención de reportar ante las centrales de riesgo a quienes no paguen los impuestos en la capital.

El proyecto de Plan de Desarrollo radicado por la Alcaldía de Enrique Peñalosa ante el Concejo de Bogotá ha generado diferentes críticas desde el cabildo distrital.

Es decir que, si no ha pagado algún impuesto en Bogotá, por ejemplo el impuesto predial o el vehicular, la administración distrital -si se aprueba el Plan de Desarrollo radicado en el Concejo- lo podría reportar en las centrales de riesgo financieras como Data Crédito.

Esto conllevaría varios problemas para créditos, préstamos y demás.

El concejal de Cambio Radical, José David Castellanos, quien encontró este artículo, alerta sobre los riesgos del mismo.

“Prácticamente autoriza al Distrito para reportar a las centrales de riesgo financiero a todos los deudores morosos y sus obligaciones, esto implicaría que los que deben por ejemplo el impuesto predial, puedan ser reportados en Data Crédito, no puedan acceder a créditos de educación, no puedan acceder a tarjetas de crédito, no puedan tener la posibilidad de algún subsidio por parte de la banca”, advirtió.

Castellanos pidió que se revise este artículo, ya que el no pago de algún impuesto no siempre es a causa de mora y generaría problemas financieros en varias familias bogotanas.

Según el concejal, esta iniciativa jugaría en contra de los bogotanos quienes se verían afectados de ser aprobado este artículo.

“Es una bala directa a las finanzas a la familias bogotanas, hubo errores cuando se calculó mal el consto del impuesto predial, en otros casos el aporte voluntario por valorización llegó a quien no era, aquí nos estamos metiendo con la canasta familiar del bogotano, desde el estrato 1 hasta el estrato 6 piden créditos para muchas cosas”, dijo el concejal.

El concejal calificó esta iniciativa como una medida “exagerada que pude afectar la calidad de vida de los ciudadanos”, y criticó la intención de la administración de buscar la aprobación.

Castellanos también señaló que esta medida desconoce la cultura tributaria de la capital que, a su juicio, no es mala.

“Entre el 60 % y 70 % de los bogotanos aprovecharon el descuento de abril para pagar su impuesto”, señaló.

Por último, indicó que hay temas dentro del proyecto a los cuales hay que dedicarles tiempo para discutirlos y aseguró que un mes no es suficiente para cumplir con ese objetivo.

“Sabemos que tiene que conseguir recursos pero también creo que en ese tiempo no se alcanzan a discutir artículos tan pesados como venta de ETB, vender Capital Salud ,sobretasa a los parqueaderos, estos son temas que debe mirar con mucha atención porque de esos depende el futuro de los bogotanos”, concluyó.