Quien pasó video de Petro y el dinero dijo que se trata de algo muy grave: Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia sacó, durante el debate de control político al fiscal Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrecht, un as bajo la manga al revelar un video del senador Gustavo Petro en el que se observa al excandidato presidencial recibiendo una fuerte suma de dinero.



Si bien no explicó cuál era el propósito de ese dinero ni cuándo ocurrió, la senadora sí dejó en el aire la sensación de que se trataba de un hecho de corrupción, algo que el senador, a través de Twitter, desmintió tajantemente.



En entrevista con Mañanas BLU, la senadora aseguró que no le convence la explicación del exalcalde, quien manifestó que el video ocurrió hace 14 años y que el dinero se lo dio el arquitecto Simón Vélez para su movimiento político.



“Encuentro ahí una actitud muy extraña y evidentemente sospechosa lo que definitivamente nos convenció de darlo a conocer”, dijo.



Añadió que tiene información de que la persona que entrega el dinero a Petro es Juan Carlos Montes, un exmilitante del M19, involucrado en el caso máquina tapahuecos.



“Más no podría decir porque ni conozco a Juan Carlos Montes ni el origen de esos recursos”, enfatizó.



“Lo que más importa es que la Fiscalía general de la Nación a través de la imagen el periódico que ahí aparece le permitirá establecer la fecha del video”, añadió.

Valencia también dijo que solo hasta el martes conoció el video, del que dijo, dura 14 minutos y que llegó a sus manos a través de una persona que pidió no revelar su identidad.



“El video me lo entregó no la persona que grabó, me lo entregó una persona que pidió protegerla. Me lo entregó y me dijo: ‘es algo muy grave. Ahí sale el de la máquina tapahuecos, el señor Montes, mírelo”, dijo.



Además, Valencia manifestó que entregó a la Fiscalía el video y que será esta la que debe investigar si hay mérito o no para determinar un delito: “Simplemente hice entrega de este video, donde podría, eventualmente, haber la configuración de un delito y por tanto le corresponde a la Fiscalía si hay determinación de un delito. Si lo hubiera, será la Comisión de Acusación la que investigue”.



Tras conocerse el video, Petro respondió vía Twitter y dijo que con las imágenes quieren es tapar hechos de corrupción.

“Como estaba previamente establecido querían con el video sobre mí, tapar graves hechos de corrupción. El video tiene un audio que no fue presentado. Es de hace 14 años como se afirma allí mismo. Y allí mismo se dice la fuente del dinero y su uso. Es del arquitecto Simón Vélez”, aseguró.



Además, publicó una declaración de su abogado con una explicación.



Respuesta al video que paloma valencia presenta a la opinión pública pic.twitter.com/yBQWyMqyhE — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 28, 2018