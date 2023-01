¿Quién puede suspender órdenes de captura? Programa completo de Sala de Presa, enero 15

La Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, dejó claro que no puede levantarles las órdenes de captura a cabecillas paramilitares porque la ley no permite ese procedimiento con grupos que no tienen estatus político, y que solo pueden ser tratados bajo un plan de sometimiento a la justicia. Sin embargo, ante esto, surge un cuestionamiento: ¿cuál es la autoridad competente para suspender órdenes de captura tras negativa de la Fiscalía? El abogado penalista Andrés Felipe Caballero dio luces de una posible “solución” a esta polémica en Sala de Prensa de Blu Radio.

Además, en Sala de Prensa, hablamos de lo que viene para Bogotá y Barranquilla en materia política de cara a las elecciones locales de 2023.