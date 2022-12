“Quienes critican el Marco para la Paz no son amigos de la guerra”: procurador

que sienta las bases para el paso a la vida civil de las Farc, tras un acuerdo de paz.

“El Marco Jurídico, tal como quedó diseñado, garantiza altas dosis de impunidad y desconoce los derechos de las víctimas y los estándares internacionales. El debate tendrá que tener en cuenta los compromisos internacionales y la ponderación de los derechos de las víctimas”, explicó Ordóñez.

El procurador manifestó, sin embargo, que el futuro es incierto, pues las Farc han mostrado su rechazo a la ley estatutaria y a reconocer sus delitos de lesa humanidad.

Afirmó que en la época actual cualquier decisión nacional debe tener en cuenta los compromisos internacionales y si se pretenden desconocer esos decretos. “No pueden existir referendos ni asambleas constituyentes que desconozcan los compromisos internacionales”, insistió el jefe del ministerio público.

Según, el procurador, Colombia firmó junto a otros 184 países el estatuto de Roma, que en el artículo 20 prohíbe sustraer la responsabilidad a personas que cometan delitos de lesa humanidad.

“Quienes creen que la justicia transicional es impunidad se equivocan, no se puede reducir la justicia a la restaurativa ni a la retributiva. Se está proponiendo un falso dilema, no es entre la guerra y la paz, quienes critican el Marco Jurídico para la Paz no son amigos de la guerra”, sustentó.

Alejandro Ordóñez expuso que habrá impunidad en el Marco Jurídico para la Paz porque expresamente se escogerán los casos de delitos de lesa humanidad a investigar y en los que sí se judicialicen se harían beneficios en la ejecución de la pena. “Los máximos responsables de esos delitos no pagarían un día de cárcel, eso es impunidad aquí y en la Conchinchina”, apuntó.

Este miércoles a las 8:00 a.m., los ocho magistrados de la sala plena de la Corte Constitucional se encontrarán para votar el Marco Jurídico para la Paz, ya aprobado por el Congreso y que sentaría las bases para un acuerdo de paz y el paso de la guerrilla de las Farc a la sociedad civil.