Quiero conocer los textos finales del acuerdo, ahí me pronunciaré: Vargas Lleras

En entrevista con Noticias Caracol el vicepresidente Germán Vargas Lleras habló sobre el proceso de paz y respondió a los sectores políticos que aseguran que huye cuando le preguntan sobre los diálogos de La Habana.

Vargas Lleras señaló que su misión es la de estar al frente de los proyectos y obras que llevan la gobernabilidad del presidente Santos y no detenerse a opinar sobre el proceso de paz en el cual ya hay, según él, muchos protagonistas.

“Yo no cumplo sino sobre las delegaciones y las funciones que el presidente me ha asignado que para este caso concreto es estar al frente de infraestructura, de vivienda y agua, demasiadas personas ya intervienen en ese proceso de paz y hay demasiados protagonistas, y mi tiempo yo considero que es más útil en sacar adelante estas iniciativas que le dan gobernabilidad al presidente y que llevan sus inversiones y las materializan en tiempo récord en todas las regiones de Colombia”, indicó el vicepresidente.

Vargas Lleras afirmó que prefiere enterarse de los acuerdos finales logrados entre el Gobierno y las Farc en Cuba para poder pronunciarse al respecto y agregó que actualmente hay varios temas gruesos que se están negociando como el asilo, la amnistía y el número de parlamentarios que va a tener esa representación.

“Yo no le huyo al tema, lo que quiero es esperar a conocer los textos finales de los acuerdos, aún hay temas muy gruesos que se están negociando, y no quisiera anticiparme a conocer ya el texto del acuerdo final, ese día me pronunciaré”, dijo Vargas Lleras.

“Se están discutiendo muchos temas gruesos, cuál va a ser el número de parlamentarios que va a integrar esa representación, si están solicitando aumentar las zonas de concentración, cuál va a ser el alcance del indulto, de la amnistía, mucho tema grueso que vale la pena pronunciarse una vez se conozca el detalle del texto final”, señaló.

Sobre la corrupción, el vicepresidente aseguró que es inminente que desde la Fiscalía se tomen medidas al respecto para evitar que este flagelo siga desviando los dineros que deben verse reflejados en obras sociales y muchos proyectos a nivel nacional, departamental y local.

“Necesitamos que la corrupción le coja temor a la ejecución de esos hechos, sino no se va poder avanzar, la impunidad es el padre de la corrupción”, agregó.

Al referirse al Chocó, indicó que no solo en este gobierno se han destinado innumerables recursos para esa región y señaló que sería prudente hacer un inventario de todo el dinero que los mandatarios corruptos han desviado para suplir otros intereses.

“Han tenido muy malos mandatario, todo el dinero que los diferentes gobiernos han enviado al Chocó y se ha perdido no tienen nombre, valdría la pena que algún día se haga el balance de cuánto se ha enviado al Chocó para que la gente deje de elegir a esos vagabundos”, dijo Vargas Lleras.

