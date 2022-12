Quiero corregir una injusticia histórica: Roy sobre devolver voto a militares

Una vez son retirados o salen de las Fuerzas Militares y de Policía, ganan la posibilidad de elegir y ser elegidos. Incluso, el país ha tenido candidatos a varios cargos de elección popular que han sido exintegrantes de la fuerza pública.

Ahora, el senador Roy Barreras y su bancada del Partido de la U generaron controversia al radicar una propuesta en el Congreso de la República en la que proponen darle la posibilidad a 452.000 miembros de la fuerza pública la posibilidad de elegir pero no de ser elegidos.

Es un proyecto de acto legislativo, es decir que necesita dos vueltas en el Congreso al ser una reforma a la Constitución.

En entrevista con Blu Radio, Barreras argumentó que los uniformados “no podrán participar en ninguna actividad política, no podrán deliberar, no podrán usar sus rangos para inducir en el voto a sus subalternos, no podrán utilizar nada con sus instrumentos de trabajo para si quiera sugerir el voto”.

El argumento de Barreras advierte que abre la puerta a que los militares y policías puedan votar, pero no para que siendo activos puedan aspirar a cargos públicos.

El congresista asegura que en gran parte del mundo, citando ejemplos de España, Italia, Argentina, entre otros, los uniformados tienen esa posibilidad.

Barreras aclaró que no es una artimaña política, pues no tendría validez para el plebiscito por la paz.

“Esta no es una iniciativa del Gobierno y no ha sido consultada con las Fuerzas Militares porque por la misma razón de su no deliberancia ellos no pueden ni deben ser consultados ni podrían ni deberían dar opiniones. Esto no es una iniciativa que tenga origen en el proceso de paz”, añadió.

La diferencia que radica entre esos países y Colombia es que en el territorio nacional hay un conflicto armado hace más de 52 años.

Ejemplos hay cerca: en Venezuela los militares pueden ser elegidos incluso en cargos de elección popular tan pronto son retirados y muchos gobernadores y alcaldes son antiguos integrantes de la Fuerza Pública Bolivariana.