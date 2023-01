Radican ante embajada de EE. UU solicitud de visa humanitaria para familiares de Paula Durán

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que desde que conoció el caso de Paula Andrea Durán y por instrucciones directas del canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con Sergio Vega (esposa de Paula), a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de asuntos consulares.

De acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán.

Se señala en el comunicado que se seguirá acompañando a Paula Andrea, a Sergio, y a toda su familia en lo que necesiten, de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad.

Por último, se indica que lamentan la situación que están viviendo y que harán todo lo posible para que Paula pueda estar con sus padres.

Recordemos que Sergio Vega, exjugador de la Selección Colombia Futsal, y su esposa, son dos huilenses que hace 18 meses viajaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y se radicaron en California junto a sus dos hijas de 9 y 4 años. En medio del embarazo de su tercer hijo, Paula Durán, de 27 años, fue diagnosticada con cáncer terminal.

A esta joven madre, cuando tenía seis meses de embarazo, le detectaron un cáncer en el cerebro, milagrosamente los médicos pudieron salvarle la vida al bebé, quien es hoy el nuevo integrante de la familia.

“Me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón totalmente, tal vez es la peor noticia que he recibido en mi vida, ya médicamente a mi esposa no le pueden hacer nada y me le dieron un mes de vida a mi esposa”, señaló el exfutbolista huilense.

Ante esta situación, Sergio pide que le ayuden a tramitar una visa humanitaria para que sus familiares puedan viajar al país norteamericano y acompañarlos en este duro momento.

