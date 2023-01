El drama de exjugador de futsal que pide visa humanitaria a Colombia y Estados Unidos

Sergio Vega, exjugador de la selección Colombia Futsal, y su esposa, son dos huilenses que, hace 18 meses viajaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y se radicaron en California junto a sus dos hijas de 9 y 4 años. En medio del embarazo de su tercer hijo, Paula Durán, de 27 años, fue diagnosticada con cáncer terminal.

”Me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón totalmente, tal vez es la peor noticia que he recibido en mi vida, ya médicamente a mi esposa no le pueden hacer nada y me le dieron un mes de vida a mi esposa”, señaló el exfutbolista huilense.

A esta joven madre cuando tenía seis meses de embarazo, le detectaron un cáncer en el cerebro, milagrosamente los médicos pudieron salvarle la vida al bebé, quien es hoy el nuevo integrante de la familia.

”Han sido dos meses muy difíciles para para mi familia para todo mi entorno, hemos estado batallando con mi esposa y con mis hijos esta gran lucha, ha sido una lucha que la hemos llevado de la mano de Dios Y eso nos ha fortalecido nos ha llenado de mucha tranquilidad porque somos seres humanos".

Ante esta situación, pide que le ayuden a tramitar una visa humanitaria para que sus familiares puedan viajar al país norteamericano y acompañarlos en este duro momento.

”Estamos pidiendo al Gobierno Nacional que haga todo lo que esté a su alcance para que los papás de Paula y los papás míos puedan estar acá, apoyándonos de forma física, porque cada segundo para nosotros es muy valioso”, añadió.

Gloria Camargo, madre de Paula, y quien solo ha podido ver a su hija a través de videollamadas, solo anhela poder viajar y estar en sus últimos momentos de vida.

”Mucho dolor, mucho dolor de ver una niña de 27 años luchando por la vida, saber que ella se aferra a la vida por sus hijos, tiene unos hijos que ama con toda el alma, es muy doloroso, demasiado dolor”, expresó.

Pero el drama es doble porque sumado a este difícil momento porque Sergio era el único que aportaba económicamente en la familia, actualmente lleva dos meses sin poder trabajar, sin devengar, y ha recurrido a sus seres queridos y amigos para poder cubrir los gastos necesarios.

