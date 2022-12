Rajoy envía a Santos su apoyo en la lucha contra el terrorismo

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, remitió un mensaje al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el que condena el ataque de la guerrilla de las Farc contra un destacamento militar y le traslada su apoyo en la lucha contra el terrorismo. Lea también: Gobierno español convoca a embajador de Venezuela por declaraciones de Maduro



En el mensaje el jefe del Ejecutivo español transmite a Santos su "más enérgica condena" del ataque de ayer en el departamento del Cauca, que causó la muerte de once militares y heridos a otros diecisiete.



Se trata del ataque más grave de la guerrilla desde que comenzó a dialogar con el Gobierno colombiano, a finales de 2012.



"España, como siempre ha hecho, seguirá apoyando al Gobierno de Colombia en su lucha contra el terrorismo", indica Rajoy en su telegrama a Santos, en el que concluye que "en estos momentos de dolor, todos los españoles nos sentimos cerca de Colombia y de los colombianos". Lea también: Hollande, Rajoy y Merkel llegaron a la zona donde cayó avión en Francia



Con EFE.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El exministro Sabas Pretelt de la Vega, condenado por la ‘Yidispolítica’, permanece a esta hora recluido en Cartagena y se espera que en el transcurso de las próximas horas sea trasladado a Bogotá.



-Un grave accidente en la vía Villavicencio Bogotá deja una 1 persona muerta.



-El Ejército capturó a alias ‘Libardo’, uno de los principales cabecillas de las Farc con influencia en el sur del departamento del Tolima.



-Avanzan a esta hora las labores de rescate de los cuerpos de los tres pilotos que murieron en el accidente de dos avionetas en el departamento de Santander.



-Hay un gigantesco trancón en la Avenida Caracas con calle sexta por el daño de los semáforos del sector.



-Las autoridades buscan a un hombre que en estado de embriaguez disparó contra varias personas que se encontraban departiendo en un bar de la localidad de Suba, ubicado en la calle 137 con carrera 45.



-El concejal Antonio Sanguino anunció que la Alianza Verde le pedirá al Consejo Nacional Electoral que avale una encuesta para definir quien recibirá el aval de la colectividad para competir por la Acaldía de Bogotá.



-Este jueves, incia el juicio contra la ex contralora Sandra Morelli, quien deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, por presuntas irregularidades en el arrendamiento de la sede de la entidad.



-La Policía de Bogotá incautó más de 50 mil papeletas de bazuco, la mayoría de ellas listas para su distribución; las autoridades encontraron que el porcentaje de cocaína que contiene cada papeleta, es mezclada con elementos como: tíner, talco, huesos animales, cemento, polvo de ladrillo, detergente, azufre y hasta soda cáustica.



-El presidente de la asamblea venezolana, Diosdado Cabello, rechazó la proposición que aprobó el Senado de Colombia, exigiendo la libertad de Leopoldo López y Antonio Ledesma, considerados presos políticos en el vecino país.



-La Unión Europea anunció que las negociaciones para llegar a un acuerdo nuclear definitivo con Irán, se retomarán los próximos 22 y 23 de abril, en Viena.



-Indígenas del norte del Cauca, piden al Gobierno no levantarse de la mesa de dialogo, tras la crisis desatada por los últimos hechos de las Farc en ese departamento.



-El representante a la Cámara por Caldas, Arturo Yepes, apoyó la decisión del presidente Juan Manuel Santos y pidió que lluevan bombas sobre los campamentos de las Farc.