Razones por las que Procuraduría pide revocar archivo de investigación a Zuluaga

Blu Radio conoció en primicia el recurso de reposición que fue interpuesto por la Procuraduría General de la Nación ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 27 de octubre, a través del cual solicita que se revoque el archivo a la investigación del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, al considerar que hay “certeza” del pago que habría hecho Odebrecht a su campaña de 2014.



En el documento de 21 páginas firmado por Rodrigo Alfonso Bustos, agente especial del procedimiento sancionatorio del Ministerio Público, se hace un recuento de todo el proceso, explicando que existen testimonios y hasta prueba técnica que corroborarían el pago de Odebrecht al publicista Duda Mendonça, para asesorar al candidato Zuluaga.



“Dentro del expediente existe el informe pericial de funcionarios del CTI de la Fiscalía, que dio cumplimiento a la petición de esa corporación el 18 de septiembre 2017 y según el cual “la información analizada es suficiente para evidenciar las transacciones”, anota el recurso.



No hay caducidad



Así mismo, la Procuraduría insiste en que no ha entrado a operar la caducidad, pues a su juicio ésta se aplica a los tres años, contados a partir de la fecha de expedición de la resolución mediante la cual se estableció la reposición de votos, es decir, el 24 de noviembre de 2014, con lo cual aún le quedarían tres semanas a la autoridad electoral para pronunciarse sobre el recurso.



Aún no está claro cuándo se podría definir el tema, teniendo en cuenta la renuncia presentada por el magistrado instructor, Carlos Camargo.





