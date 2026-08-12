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Reconstruir mejor o repetir la tragedia: duro diagnóstico sobre vulnerabilidad sísmica en Colombia

El terremoto ha desnudado severas falencias de coordinación e idoneidad dentro de las entidades encargadas de proteger a la población. Eduardo Vélez Soto, doctor en gestión integral del riesgo de desastres y consultor de las Naciones Unidas, analizó con crudeza la respuesta institucional ante la emergencia y advirtió que el manejo de la crisis no puede depender de decisiones de carácter político.

Terremoto-Sismo-Colombia-AFP.jpg
Terremoto en Colombia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

La reciente tragedia sísmica que sacude al país, con un reporte oficial de 239 fallecidos, 287 desaparecidos y 332 personas rescatadas a nivel nacional, ha abierto un profundo debate sobre la capacidad real del Estado para enfrentar desastres.

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El terremoto ha desnudado severas falencias de coordinación e idoneidad dentro de las entidades encargadas de proteger a la población. Eduardo Vélez Soto, doctor en gestión integral del riesgo de desastres y consultor de las Naciones Unidas, analizó con crudeza la respuesta institucional ante la emergencia y advirtió que el manejo de la crisis no puede depender de decisiones de carácter político.

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Uno de los señalamientos más graves del experto apunta directamente a la falta de personal calificado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Vélez denunció que la entidad se ha convertido en un fortín de cuotas políticas en lugar de consolidar un cuerpo técnico de carrera.

"Desafortunadamente, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo encuentra unos músicos, filósofos, en este momento, personas cineastas, muy pocas personas técnicas en su conjunto". Según el consultor, las pocas mentes técnicas que tiene el organismo son eclipsadas por nombramientos inadecuados.

Esta debilidad institucional se hizo evidente durante la transición de gobierno.

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Aunque recientemente se nombró un director para la unidad, el cargo del subdirector de respuesta —un proceso altamente sensible durante la actual catástrofe— se encuentra vacante tras una renuncia semanas atrás.

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Para Vélez, esta ausencia de liderazgo calificado impide dar "las directrices técnicas, técnicas y no políticas sobre de cómo actuar en estos procedimientos de búsqueda, de salvamiento y de rescate".

El relevo de rescatistas: una necesidad técnica, no logística

A pesar de que el Gobierno nacional ha insistido en que Colombia tiene la capacidad interna suficiente y no requiere rescatistas extranjeros, Vélez aclaró que tras superarse la barrera de las 72 horas críticas, la situación física de los socorristas locales cambia de forma drástica.

El experto desvirtuó los temores gubernamentales asociados a la logística de recibir personal extranjero, aclarando que los protocolos internacionales resuelven este problema.

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"Un equipo USAR se mueve autónomamente... llegan totalmente autónomos con 48 horas de autonomía. No hay que atenderlos con alimentación, con alojamiento", dijo.
Presupuesto "al revés" y exclusión social

Para el doctor Vélez, la alta vulnerabilidad que hoy cobra vidas en regiones como el Eje Cafetero no se debe al sismo en sí, sino a décadas de omisión en el conocimiento científico y la adecuación de las estructuras antiguas, como ocurrió con el postergado reforzamiento del hospital de Cali. El origen de esta debilidad estructural se halla en una alarmante distribución del presupuesto de gestión de riesgo.

"Se gastaron más de el 80% del presupuesto en atender emergencias, pero en conocer y reducir en un 20% del presupuesto. Entonces, estamos al revés. Mientras que no conozcamos el riesgo, no lo podemos reducir".

Escuche aquí la entrevista:

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