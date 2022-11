Rectora negó PAE a niños en Santander para castigarlos por su mal comportamiento

Durante una semana más de 20 niños del colegio Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, de Mogotes, no pudieron comer los alimentos del PAE tras la decisión de su propia rectora de negarles los alimentos.

La insólita historia ocurrió en el municipio de Mogotes, al sur de Santander, luego de que los estudiantes hubieran tenido un caso de mal comportamiento. Esto generó la ira de la rectora, que de manera arbitraria les suspendió la comida.

“Es increíble que la rectora les haya negado el almuerzo, muchos de estos niños solo cuentan con esa comida al día y durante esa semana no pudieron comer, a mi hijo me tocó contratarle la comida en un restaurante del pueblo, eso no se puede hacer”, dijo la madre de uno de los estudiantes, quien pidió la reserva de su nombre.

Los estudiantes a los que se les negó el servicio corresponden al grado décimo de ese colegio y sus padres de familia pidieron que investigaran el hecho, por lo que consideran se trató de una medida arbitraria e ilegal.

Entre tanto, la rectora confirmó el castigo y explicó las razones que la llevaron a tomar esa cruel decisión.

“Se les suspendió durante la semana del 14 al 17 de mayo. Ellos reciben el refrigerio y debido a eso nos reunimos y con el comité decidimos que se les niega por un acto de indisciplina y vandalismo”, dijo la rectora, identificada como Libia Janeth Ardila.

Luego de las palabras de la rectora, los padres de familia pidieron que no nombrara “vándalos” a los estudiantes.