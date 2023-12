Red 5G: MinTic confirma que los cuatro operadores interesados en la subasta están habilitados

Finalmente, el próximo 20 de diciembre se llevará a cabo la subasta oficial del 5G en Colombia por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MinTic, que, este lunes, 4 de noviembre, confirmó que los cuatro operadores interesados en participar ya se encuentran habilitados.

Se trata de Claro, Wom, Temporal Colombia Móvil-Telefónica y Telecall, quienes se postularon en dicha subasta y luego de un análisis del MinTic ya fueron habilitados para pujar por el 5G en Colombia. "Tras analizar las propuestas presentadas y el cumplimiento de las condiciones establecidas, el Ministerio TIC confirma que los cuatro operadores interesados para participar fueron habilitados para el proceso", indicaron.

Por su parte, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, aseguró que el 5G en Colombia "no tiene marcha atrás" y esta subasta marcará el camino a seguir para que esta tecnología llegue y se adapte a las redes del país. "Hemos adelantando un proceso transparente, que ha ido cumpliendo sus tiempos, y así será hasta el último momento, que cada día está más cerca”, dijo.

La tecnología 5G, según el MinTic, va a beneficiar al 56 % de la población en Colombia. El Gobierno espera que se recaude por la implementación de esta tecnología entre 1.5 y 2 billones de pesos y las Inversiones que lleguen al país pueden ser de billón de pesos.

Asimismo, Lizcano dijo, en su momento, que dicha subasta puede presentar hasta 4 ganadores si se requiere y que esto "no incentiva el monopolio".

“Esto no es una licitación, aquí no se van a entregar sobres, no hay que hacer propuestas. El próximo 20 de diciembre son unas empresas frente a un computador poniendo unas cifras y el que más plata dé y el que más invierta por el espectro se queda con una porción del espectro", puntualizó.

