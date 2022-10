Reelección de Santos se basó en mermelada pura: hombre que denunció a congresistas

Ricardo Cifuentes, de la Corporación Foro Ciudadano, fue uno de quienes denunció ante la Corte Suprema de Justicia que los congresistas recibían beneficios como cupos indicativos, adjudicación de contratación estatal y entrega de cargos públicos a amigos y familiares.

Esto llevó a que la Corte abriera investigación preliminar contra al menos 230 congresistas.

En entrevista con BLU Radio, Cifuentes manifestó que la reelección del presidente Juan Manuel Santos es una de las pruebas de la existencia del denominado ‘cartel de la mermelada’.

“Tenemos denuncia declaraciones de congresistas, como el senador Avellaneda, que dice que cuando se están votando los proyectos de ley están los ministros al lado de los congresistas recordándoles: ‘señor no se les olvide que usted tiene una y otra cosa’. La reelección del presidente Santos se fundamentó en pura mermelada”, dijo.

Añadió que las investigaciones dan cuenta de que se distribuyó más de un billón de pesos en mermelada y añadió que hay un mercado de cupos indicativos en el Congreso.

“La cosa grave es cuando usted como gobierno se va para el Congreso y, cuando voy a votar, me dice: ‘Cifuentes no se le olvide el puente. Le voy a hacer el puente, pero si usted no vota como yo le digo no hay puente’”, expresó.

La Corte Suprema de Justicia ordenó abrir investigación previa en contra más de 230 congresistas, quienes, según dos denuncias presentadas en 2013 y 2014, se beneficiaron de la denominada ‘mermelada’ del Gobierno. Muchos de ellos ya no tienen las curules, pero para la época de los hechos sí hacían parte del Congreso.

La investigación se abre gracias a una denuncia interpuesta por Ricardo Cifuentes y Eduardo Carmelo en representación de la ONG Corporación Foro Ciudadano, en octubre del 2013, contra miembros del Congreso de la República por estar salpicados con la denominada mermelada.