Referendo sobre adopción gay busca proteger derechos de mayorías: Morales

La senadora liberal Viviane Morales explicó en Mañanas Blu la iniciativa de referendo para prohibir la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.

Publicidad

Morales indicó que no es una iniciativa personal sino que se trata de la representación de más de dos millones de personas que apoyaron con firmas la intención de presentar este proyecto al Congreso de la República.

“Es una iniciativa en la que represento 2 millones 300 mil firmas que apoyaron esta iniciativa ciudadana (…) lo que pretendo es que se dé un debate amplio, transparente y público en el Congreso de un referendo que busca que se introduzca un parágrafo al artículo 44 en el que se habla de los derechos fundamentales de los niños y en el que se establezca que la adopción es un mecanismo de protección para los niños que no tienen una familia y en el cual el Estado les da una familia compuesta por un hombre y una mujer”, dijo la senadora.

Publicidad

Morales señaló que la Corte Constitucional no está por encima de los ciudadanos y aseguró que son los legisladores los encargados “reglamentar las formas y las condiciones en la que se debe dar la adopción”.

Publicidad

“El niño tiene un derecho a que se le restablezca lo que perdió y qué perdió, dos papás, dos mamás, o un papá y una mamá”, agregó la legisladora.

Morales aseguró que es mentira que se haya aprobado la adopción por parte homosexuales por falta de parejas heterosexuales, y agregó que esta posibilidad no se les concedió por el exceso de los trámites burocráticos.

Publicidad

“De 9 mil parejas heterosexuales, más del 50 por ciento no se les coincidió niño, no porque no cumplieran los requisitos, sino por los trámites en el bienestar familiar eran muchísimos, es una falacia decir que hay que ampliar el horizonte, es por causas burocráticas, incluso por una sentencia de la Corte Constitucional que pidió que antes de que se adopte el ICBF tenga que buscar los familiares hasta en sexto grado de consanguinidad”, señaló.