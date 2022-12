Referendos que promueven discriminación siempre tienen apoyo popular: Clara Reales

Clara Reales, madre soltera por adopción, se refirió al proyecto que impulsa la senadora Viviane Morales sobre consultar a la ciudadanía a través de un refrendo si se debe o no prohibir la adopción de niños y niñas a parejas del mismo sexo.



“Es una iniciativa terrible, parte de un supuesto que es que existe una familia perfecta”, dijo Reales señalando que esa tesis buscaría solo la adopción de niños perfectos; “vienen de familias rotas, o son productos de violación o de madres que consumen drogas, lo que hace una iniciativa de estas es dejar a muchos niños sin la capacidad de ser amados”, agregó.



Clara Reales aseguró que para lograr una adopción es necesario crear un vínculo de amor que no se puede abandonar y que esta medida lo que promueve es que las escasas opciones que hoy existen se desvanezcan.



“Hay decisiones que uno no puede someter a votación popular porque son ilegítimas y parten de un supuesto de discriminación, generalmente los referendos que promueven discriminación siempre tienen el apoyo popular porque las mayorías son las que discriminan”, agregó.



Por último, dijo que de ser aprobada la iniciativa impulsada por Morales, familias como la suya, en la que hay dos hijos adoptados, quedarían prohibidas. “Es una consecuencia ilógica, las familias que ya existen por vía de adopción como la mía quedarían prohibidas”, aseguró Reales.