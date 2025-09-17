Reforma pensional: Corte Constitucional da último plazo a la Cámara para que entregue actas clave

La Corte Constitucional advirtió a la Cámara de Representantes que deberá entregar, a más tardar el próximo 19 de septiembre, las actas aprobadas y certificadas de las sesiones plenarias de los días 27 y 28 de junio, necesarias para resolver la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024.

La decisión fue tomada por el magistrado sustanciador Jorge Enrique Ibáñez, quien recordó que desde el 22 de julio la Corte ha solicitado la misma información sin que hasta la fecha se haya cumplido de manera completa.

Esto ha generado fricciones entre el Gobierno y el presidente de la Corte Constitucional, concretamente las acusaciones que han lanzado contra el magistrado Ibáñez donde lo señalan de querer “dilatar” el estudio de la pensional.

Y es que en al menos cinco autos anteriores, el alto tribunal había reiterado la necesidad de contar con certificaciones formales sobre la aprobación o no aprobación de las actas, así como los órdenes del día en que fueron discutidas.

Cámara de Representantes

La falta de estas pruebas, señaló la Corte, impide verificar si el trámite legislativo que dio origen a la norma cumplió con los requisitos constitucionales.

El auto advierte a la Presidencia de la Cámara que el incumplimiento de la orden puede acarrear sanciones, en virtud del artículo 50 del Decreto 2067 de 1991, que obliga a los servidores públicos a colaborar con el tribunal.

De esta forma, la prórroga otorgada hasta el viernes 19 de septiembre será la última oportunidad para que la Cámara entregue la documentación requerida.