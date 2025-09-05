Presidente de Cámara envió actas de reforma pensional a la Corte, aunque una no fue aprobada

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, envió a la Corte Constitucional el acta que se aprobó sobre la sesión en la que se debatió la reforma pensional. Sin embargo, el Alto Tribunal pedía también el acta de la sesión en la que se anunció el debate de la reforma pensional y esta acta no fue aprobada por la Cámara.

“Confío en que la Corte, con su sabiduría e independencia, declare exequible la Ley 2381 de 2024, un logro del pueblo que reducirá desigualdades y hará de Colombia un país más justo”, señala el representante a la Cámara Julián López.

López envió a la Corte la explicación y el material que demuestra que el acta fue sometida a votación, pero también adjunto los impedimentos de los congresistas y el resultado de la votación, que fue negativo.

Desde la oposición ya se pronunciaron sobre el tema, la representante a la Cámara Lina Garrido asegura que podría haber, nuevamente, un vicio en el trámite de la pensional.

“Ojo señores de la Corte Constitucional: les enviaron el acta 256, que corresponde a la sesión extraordinaria del 27 de junio de 2025, ¡SIN APROBAR! Como lo tengo demandado, nuevamente les recuerdo que en esa sesión NO hubo quórum decisorio, NO se aprobó el orden del día y, por consiguiente, no es válido el anuncio de proyectos que se hubiese realizado. Esto deja absolutamente viciada la sesión extraordinaria del día siguiente, 28 de junio de 2025, cuya acta 257 los representantes de Petro se atrevieron a aprobar”, aseguró Garrido.