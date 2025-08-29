Presidente de Colpensiones pide a Corte Constitucional agilizar fallo de reforma pensional

En Bucaramanga, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, se refirió a la visita del presidente Gustavo Petro a la capital santandereana y destacó la importancia de la implementación del pilar solidario de la reforma pensional, que busca garantizar una renta básica a los adultos mayores en Colombia.

Dussán explicó que el Gobierno ya superó los trámites legislativos que la Corte Constitucional había solicitado para subsanar vicios de procedimiento en el proceso de aprobación de la ley.

“La proposición fue nuevamente votada, la Cámara de Representantes ratificó el texto aprobado por el Senado, se enviaron y entregaron las actas corregidas a la Corte. Ahora el balón está en la Corte Constitucional y queremos que agilicen el trámite para que fallen sobre la constitucionalidad de la ley y podamos avanzar”, afirmó.

El presidente de Colpensiones aseguró que la entidad está lista para asumir los cambios que trae la reforma.

“Ya tenemos registrados 17,5 millones de colombianos que pasan a Colpensiones, el personal está siendo capacitado y los sistemas tecnológicos avanzados. En Bucaramanga reunimos a toda la regional de Santander y parte del Cesar para fortalecer el proceso”, señaló.

Dussán recalcó que la expectativa del Gobierno y de Colpensiones es que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo en un plazo máximo de dos meses. Recordó que la ley fue expedida en julio de 2024, que ya se dictaron cinco decretos reglamentarios y que se han creado las ACAI, entidades que recibirán las cotizaciones de quienes devengan más de 2,3 salarios mínimos.

Finalmente, subrayó el impacto social de la reforma y el llamado del presidente Gustavo Petro a garantizar una renta para los adultos mayores.

“¿Saben cuánto significa para un viejo que lleva 20 años sin recibir un peso tener la posibilidad de contar con un ingreso básico? Es la oportunidad de llevar pan y huevos a la mesa”, manifestó.