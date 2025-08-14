Fenalco no invitará al presidente Gustavo Petro al Congreso de Comerciantes en Medellín

Plaza Mayor será el punto de encuentro en el mes de septiembre del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios 2025, convocado por Fenalco y al que se espera asistan unas 2.500 personas, dentro de las que no están contempladas ni el presidente Gustavo Petro ni sus ministros, como tampoco ocurrió en las dos versiones anteriores.



Razones de la decisión

Según indicó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, esta decisión obedece a la visión que tiene este sector de los años de su mandato, y que desde el año anterior en Barranquilla se hizo en sus palabras una "evaluación muy dura" de lo que ha sido el Gobierno nacional en términos económicos y lo que viene. Por ello, asegura, no se sienten representados por el jefe de Estado.

"Una agenda empresarial y académica de gran importancia con todos los sectores de la vida nacional e internacional, a diferencia del gobierno que por tercera vez consecutiva ni va a ser invitado un ministro ni va a ser invitado un funcionario, porque no nos sentimos representados por un gobierno que está destruyendo el país", indicó Cabal.

Cabal ha sido crítico de algunas decisiones de Petro, pero en especial una de las más recientes fue cuando el Ministerio de Hacienda pidió al Banco de la República que bajara la tasa de interés, pero esta se mantuvo en 9.25%, lo que fue calificado por el presidente como que la entidad "quiere acabar con la economía colombiana".

En su momento, el presidente de Fenalco le replicó lo siguiente:

"No apele al Banco de la República para intentar acabar la economía colombiana. Para eso tenemos decretos, improvisación y discursos que espantan la inversión”.

Según destacó el líder gremial, se espera que del congreso surjan propuestas de cara a los retos del país en materia económica, comercial y social, más aún de cara a las elecciones a la presidencia para 2026.

Para esta ocasión, el evento que tiene el lema "Construyendo la Esperanza y el Nuevo Rumbo de Colombia” coincide con los 80 años de Fenalco, por lo que el epicentro de la celebración es la capital antioqueña.