Cae “influencer” señalado de atentar contra un hombre que le debía un dinero en Barranquilla

En el barrio San Luis, sur de Barranquilla, fue capturado José Manuel Albino Barrios, un creador de contenido conocido en redes sociales como "Eykon El Cole", a quién autoridades señalan de haber disparado contra una persona en medio de una presunta disputa por una deuda.

La captura se realizó mediante orden judicial este miércoles 13 de agosto, en la carrera 3C con calle 90 por el grupo de Policía Judicial del CTI de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía 38 Seccional, Unidad de Vida.

El influencer es investigado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa por hechos que ocurrieron el 28 de mayo de 2024 en el barrio Siete de Abril. En ese momento resultó gravemente herido Waimer De Jesús Alandete Guerra al recibir varios disparos presuntamente efectuados por el ahora capturado.

Además de la tentativa de homicidio, a "Eykon El Cole" se le imputarán cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

El procesado, quien trabajaba como cobradiario al momento de los hechos, habría disparado a su víctima luego de que le exigiera el pago de $360.000 que había prestado, ya que estaba caído en las cuotas diarias. Ahora está a la espera de las audiencias preliminares, en las cuales se definirá su situación jurídica.